鉅祥去年每股純益將超越1元水準 Q1接單、獲利向上

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 今 (26) 日公布 2020 年 12 月單月稅後純益為 2400 萬元，年增 45.83%，每股純益 0.13 元，全年每股純益將達 1 元以上；鉅祥主管指出，今年第一季以來接單狀況良好，並已著手進行惠州新廠的投資。

鉅祥 2021 年展開新的投資，將透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠，新廠已展開規劃，將在 2022 年年中投產，有助銜接現有深圳鉅寶廠產能。

鉅祥 2020 年第三季稅後純益 9613 萬元，年增 10.01%，每股純益 0.52 元；2020 年前三季稅後純益 1.64 億元，年減 38.6%，每股純益 0.89 元。

鉅祥 2020 年第四季營收 13.36 億元，創 8 季以來新高，季增 8.45%，年增 3.7%，2020 年全年營收 47.8 億元，年減 4.31%。

對於未來業務發展方向，林映碩在先前的法說會中指出，鉅祥追求業績成長，將以汽車、工業產品應用及 3C 電子產品為三大方向發展，此舉也代表，鉅祥汽車應用將倍數成長。

鉅祥 2020 年前三季營收應用別中，車載相關占 16%，工業應用占 32%，3C 電子產品應用占 52%。林映碩指出，鉅祥追求業績成長，將以三個應用各占營收比重 33% 為發展方向。

鉅祥是 1975 年成立的沖壓件公司，擁有模具設計、機械加工、沖壓、電鍍、射出成型、自動組裝一貫化製程，在全球有 15 個生產據點，超過 2000 個客戶，也包括日、美、歐等地重要廠商。