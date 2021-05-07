看好潛力 中國北水加碼港股

週五 (7 日) 中國官媒證券時報指出，根據第一季報內容顯示，公開發行基金持有的前十大個股中，有 238 檔港股，持有總市值逾人民幣 3353 億元，較去年底成長 50.6%。主動偏股票型基金雖然第一季持股水位有所下降，但對港股配置正在上升中。

在香港政府拋出將印花稅提高 30% 的震撼彈後，港股市場一改今年初大漲行情，指數轉為震盪，個股走勢好壞分歧情況更加嚴重。不過根據中金數據統計，主動偏股票型基金的持股水位今年第一季雖然從 88% 下降至 86%，但港股配置比重則繼續提升，該類型基金的港股配置比例從去年第四季的 10.5% 大幅提升至 14.3%。

基於對港股市場的看好，去年底至今，在中國境內新發行的基金，涵蓋港股市場配置成為一大趨勢。由於中國各家基金公司在最近一年發行的新基金產品中，將港股也納入可投資範圍，這為基金經理人將資金南移提供空間。

(圖片: AFP)

此外，公開發行基金加碼投資港股的趨勢自去年底就已經顯現。根據 2020 年年報資料，去年第四季，公開發行基金配置港股水位達 10.23%，比 2020 年第三季度增加 2.49%。

中金發布的一份基金研究報告顯示，目前在所有 7516 檔總規模人民幣 12.9 兆元的非貨幣型基金中，可投資港股的公開發行基金共 1309 檔，規模達人民幣 3 兆元，檔數和規模比重分別為 17.4% 和 23.1%。

去年底這一組數字為 995 檔、規模人民幣 2.2 兆元，這顯示第一季淨增加 314 檔和人民幣 8000 億元。發行節奏上，第一季度新發行可投資港股中國基金月平均 86 檔，較 2020 年月平均 45 檔明顯上升。

不少中國公募、私募基金經理人指出，儘管市場流動性有所緊縮，可是港股盈利支撐依舊存在。但也有基金經理人明確指出，港股並非所有類股都是低估的，很多高估值個股是 A 股相對稀少的新興產業優質龍頭公司，如網科、生技、新興消費等產業。

