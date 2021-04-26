星港兩地旅遊泡泡5月26日上路

週一 (25 日) 香港與新加坡共同宣布兩地間航空旅遊泡泡規定。根據星港航空旅遊泡泡協議，免隔離措施的旅遊航班將於 5 月 26 日起開通，旅客只可以搭乘專屬航班，72 小時前需要接受核酸檢測。

為鼓勵兩地居民儘早接種新冠疫苗和確保他們在出遊時有更佳的保護，參加香港與新加坡航空旅遊泡泡的香港居民須在完成接種兩劑疫苗最少 14 天後，才可乘搭專屬航班出發前往新加坡。至於新加坡旅客是否需要先接種疫苗，則由新加坡政府決定。

星港旅遊泡泡的航班每日單向只飛 1 個班次，每趟航班最多 200 人，雙方也將視情況決定，是否調整限額。同時利用星港航空旅遊泡泡的旅客在出發前 14 天內必須沒有在新加坡或香港以外地區的旅遊紀錄。

此外，如果新加坡或香港無關連本地個案七天移動平均數字超過五起，航空旅遊泡泡會暫停兩週。之後若兩地上述數字於暫停兩週的最後一日下滑至不超過五起，航空旅遊泡泡便可重啟。

(圖片: AFP)

香港商務及經濟發展局長邱騰華指出，若港星旅遊泡泡成功，可成為香港與其他地方商議旅遊氣泡時的範例，而且香港一直與紐西蘭及澳洲等國家進行相關旅遊討論。

星港兩地去年 11 月就針對旅遊泡泡計劃達成協議，並打算於當月啟動，但因應香港第四波疫情而延後啟航，香港疫情自今年 2 月起漸趨穩定，兩地政府正積極討論重啟的計劃。

但香港有旅行社坦言，新加坡非香港人旅遊熱點，對星港旅遊泡泡不寄厚望。不過在這個利多消息公布之後國泰航空 (293-HK) 股價一度狂飆約 5%。

