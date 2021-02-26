〈財報〉超越肉類Q4虧損大於預期 但與麥當勞、百勝合作 盤後股價激盪

超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 週四 (25 日) 盤後公布 2020 會計年度第四季財報，隨後也宣布與速食連鎖餐廳龍頭麥當勞 (MCD-US) 和百勝餐飲 (Yum Brands) (YUM-US) 達成交易，但盤後股價仍因財報令人失望而走跌。

財報顯示該公司季度虧損大於預期，係因全球擴張成本和餐廳銷售疲軟，令業務承壓，盤後一度重挫 15%，但與麥當勞和百勝餐飲的獨家交易傳出後振奮市場，股價一度拉抬至上漲 11%，上下振幅 26%，爾後回落至下跌 5.4% 的水準。

考量疫情不確定性，超越肉類拒絕提供 2021 年前景預期。

財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (根據 Refinitiv 調查)

每股虧損：(扣除疫情造成的費用) 調整後 34 美分 vs. 預期 13 美分

營收：年增 3.5% 至 1.019 億美元 vs. 預期 1.032 億美元

超越肉類第四財季淨損 2510 萬美元或每股 40 美分，較去年虧損擴大 45.2 萬美元或每股 1 美分。

儘管該公司指出，疫情開始以來，零售需求放緩，但其美國雜貨營收仍成長 76%。

執行長 Ethan Brown 表示，根據 IRI 數據，超越肉類仍是雜貨店中替代肉類的頂級選擇。

但另一方面，由於疫情持續困擾餐廳對肉類替代品的需求，美國食品服務營收第四季驟減 42.6%，但與麥當勞和百勝餐飲公司多年的合作關係表明，餐飲公司仍相信消費者喜歡植物替代品。

根據超越肉類與麥當勞訂定的 3 年期新協議，超越肉類將成為其 McPlant 漢堡的首選漢堡肉供應商，目前該漢堡已經在全球部分市場進行試賣，麥當勞和超越肉類也將共同合作開發豬肉、雞肉和雞蛋的新替代品。

同樣的，超越肉類和百勝餐飲集團未來幾年也將合作為肯德基、塔可鐘、必勝客等開發獨家菜單。

與這兩家公司戰略合作協議內的財務條款並未公開，超越肉類高層在財報電話會議上也拒絕透露這些合作關係對財務的影響，但 Brown 表示，這些協議帶來的影響在 2021 年預計「相當溫和。」

「這協議很巨大，他們是你在我們食品領域中能看到的最大交易，且我們不希望被大家超越。」

他他拒絕提供關於和百事可樂合資的更多細節，該合資企業用以生產和分銷植物基礎的飲料和零食。

超越肉類第四季國際營收下降 16.5%，主要被食品服務部門營收下滑拖累。該公司指出，在擴張歐洲和中國版圖上花費更多資金。

其他業務成長成本包括人力增加、行銷費用增加、開發和投資其資訊技術架構上的費用。

Brown 表示，今年春季公司將推出 2 款更新版的人造漢堡肉，兩者均是其迄今最美味的人造肉，其中一款飽和脂肪要比傳統的 80/20 牛肉餅少 55％，另一款則與當前一代相同，減少飽和脂肪要比傳統的 80/20 牛肉餅少 55％。