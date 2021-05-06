00878將納收益平準金機制 配息率更穩不再被稀釋

國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 為首創季配息的台股 ETF，股東人數高達 14.6 萬人，去 (2020) 年 9 月才掛牌，人氣指數已經高居台股 ETF 第四名，日前才公布預估年化配息率超過 5.2%，今 (6) 日又宣布今年 7 月 15 日起將納收益平準金機制，配息率將更穩定，不會再有因投資人大量申購而稀釋的問題。

00878 為國內唯一一檔同時兼顧「ESG + 高股息」及首創季配息機制的台股 ETF，未來將納入「收益平準金機制」，所謂「收益平準金機制」的執行方式是將每筆申購金額按進場時間記錄，從每筆申購金額中，按距離下次配息日的時間為比率，提撥配息項目，越早申購提撥比率越低，反之比率越高，所以後來進場的投資人就不會影響每單位分配收益，解決了 ETF 配息率可能因大額申購或贖回而受到影響的問題。

簡單來說，就是對先買入 ETF 的投資人更公平，不會有較晚才進場的投資人去瓜分配息的股息而產生稀釋狀況，越早進場的人能享有完整參與 ETF 成長的優勢，適合「買得早、抱得久、定期定額」的投資策略。

00878 在 5 月 3 日進行收益分配的第一階段公告，預估配息金額每單位發放 0.25 元現金股利，以公告當天 5 月 3 日收盤價 19.02 元計算，年化配息率超過 5.2%，而實際配發金額將在 5 月 14 日公布，除息日則訂在 5 月 18 日，投資人最晚只要在 5 月 17 日前持有或申購，皆可參與本次配息。

00878 不只擁有高配息，績效也相當亮眼。盤點台股 ESG 主題 ETF 今年以來表現，00878 拔得頭籌，根據 CMoney 資料顯示，截至 5 月 5 日，00878 的報酬率高達 16.21%，擊敗大盤的 14.55%，打破投資人「高股息 ETF 只能放著領息而不能期待有好績效」的刻板印象，不僅能季季「領配息」，也能「賺價差」，更有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃。