〈錸寶法說〉訂單能見度達年底 受限IC吃緊僅能滿足7成訂單

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 今 (6) 日召開法說，展望今年，錸寶看好網通產品、智慧家電、醫療產品等三大產品線成長動能最大，雖然訂單能見度可看到年底，但受限 IC 供應吃緊影響，目前僅能滿足客戶約 7 成訂單。

錸寶表示，近年持續調整營運體質，去年智慧家電產品業務逐步放大，今年也有新案加入，營運動能可望逐步增溫，網通產品方面，同樣看好歐美地區 5G 加速開台，機上盒等產品將進入三年一次的大循環。

醫療產品方面，錸寶指出，去年第 2 季至今醫療產品訂單維持高檔，加上錸寶在產品客製支援上較大型面板廠有優勢，因此今年以來訂單持續成長，至於過往營運主力的穿戴裝置，今年成長相對平穩。

錸寶也預期，今年各營收比重與去年相當，去年穿戴裝置占比 32%、工控產品 29%，健康醫療、網通應用、家居應用則各占 17%、16%、6%。

法人也關注 Mini/MicroLED 布局，錸寶強調，相關研發持續進行，但新技術布局時間長，發酵時間不會那麼快，其中，MicroLED 仍與錼創持續合作開發、進行整機產品設計。

錸寶首季在家電、醫療產品動能帶動下，單季營收達 4.54 億元，季減 2.22%、年增 67.76%，毛利率 25.15%，季減 1.89 個百分點、年增 10.61 個百分點，營益率 10.64%，季減 1.44 個百分點，並由去年負傳正，稅後純益達 6731.9 萬元，季增 33.2%、年增 1386.07 %，每股純益 1.01 元。