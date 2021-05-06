〈財報〉任天堂獲利創高 Switch銷量估年減11%至2550萬台

日本電玩大廠任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 週四 (6 日) 盤後公布最新財報。2021 財年 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 的合併淨利報 4803 億日圓、年增 85.7%，創新高紀錄；不過，任天堂預期，2022 財年 Switch 將出貨 2550 萬台，年減 11.5%。

任天堂也提出警告，若包含半導體在內的零件調度發生問題，在生產方面可能會受到影響，所有財測數據，都是以生產所需零組件都能確保為前提。

任天堂指出，疫情對上個財年造成的影響有限，但今後疫情若持續延燒，對生產、出貨造成影響，產品供應就有可能受到波及。

財測方面，任天堂預測，2022 財年的營業利益將出現年減 22.0% 至 5000 億日圓。而由 Refinitiv 的 IBES 所整理出的 21 名分析師預測中數則是報 5659 億日圓，低於市場預估。

疫情意外帶來了「宅經濟」，這也使得任天堂的銷售主力 Switch 遊戲主機的銷售台數大增 37.1% 至 2883 萬台；大受歡迎的《集合啦！動物森友會》等遊戲軟體銷量也出現增加。可讓玩家們在線上彼此交流的付費服務「Nintendo Switch Online」也同樣為營收帶來貢獻。

基於日本會計準則的 2021 財年合併財報關鍵數據：

營收報年增 34.4% 至 1 兆 7589 億日圓。

營業利益報年增 81.8% 至 6406 億日圓。

經常利益報年增 88.4% 至 6789 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 85.7% 至 4803 億日圓。

Switch 主機銷量大增 37.1% 至 2883 萬台，其中 Nintendo Switch 占 2032 萬台 (年增 37.0%)、Nintendo Switch Lite 占 851 萬台 (年增 37.3%)。遊戲軟體銷量年增 36.8% 至 2 億 3088 萬套。

任天堂 Switch 自 2017 年 3 月上市至今，累計賣出 8459 萬台硬體，以及 5 億 8712 萬套軟體。

任天堂預測 2022 財年將賣出 2550 萬台 Switch 主機 (年減 11.5%)，以及 1.9 億套的 Switch 軟體 (年減 17.7%)。

基於日本會計準則的 2022 財年 (2021 年 4 月至 2022 年 3 月) 財測關鍵數據：