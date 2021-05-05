鴻準挾任天堂+電動車事業 首季獲利估翻倍增

機殼廠鴻準 (2354-TW) 今年受惠任天堂需求強勁，第一季營收淡季不淡，隨著任天堂上調 Switch 全年銷量目標達 3000 萬台，加上鴻海集團電動車事業正式啟動，今年營運可望轉骨，據悉，首季獲利已達 10 億元，較去年同期倍增。

鴻準第一季營收達 201.24 億元，年增 79.77%，創近三年同期新高，任天堂近期受惠遠距商機趨勢，Switch 機種熱賣，公司更上調今年全年銷售數量，從 2400 萬台調升至 3000 萬台，增幅達 25%，累積銷量可望一舉衝破 1 億台，擠下 Wii 成為任天堂史上最熱賣的遊戲機。

任天堂為滿足市場需求，擴大對供應鏈下單，鴻準身為主要機殼、組裝供應商，訂單持續湧進，且因受惠整體集團資源，掌握零組件也有優勢，可望支撐整體業績向上。

鴻準也擔綱鴻海集團發展電動車事業的要角，為集團打造大型鋁合金車殼，近期鴻海宣示將在今年底對外公布首款電動巴士、2 款乘用車，並在明年底前進入量產，加上與 Fisker 合作的專案陸續進入量產，鴻準營運也可望跟著轉骨。

鴻準因具備一體成形、輕量化等關鍵壓鑄技術，技術難度高，投入資本門檻也高，可望讓鴻準在未來鋁合金車殼市場佔有一席之地。

此外，鴻準日前也公告處分 VIZIO 約 74.57 萬股，處分利益 4.34 億元，依鴻準現有股本推算，挹注每股純益 0.31 元，值得注意的是，鴻準此次交易完後，仍持有 1515.78 萬股，持股比達 8.25%，若持續進行處分規劃，也可望顯著挹注獲利，業內外皆美。