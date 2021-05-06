抗疫里程碑！美國支持豁免新冠疫苗專利 藥廠跳腳股價跌

拜登政府周三 (5 日) 表示，支持豁免新冠肺炎疫苗專利，幫助增加全球供給，縮小富國和窮國落差，世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞表示這是全球對抗疫情的重要里程碑。疫苗廠商大為不滿，股價也應聲挫跌。

針對是否世界貿易組織 (WTO) 豁免新冠疫苗專利，拜登周三表示支持。美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 稍早也在推特發文說：「面對這場全球性公衛危機和 COVID-19 造成的特殊情況，需要特殊的措施因應，美國堅定支持保護智慧財產權，但為了讓疫情結束，美國支持豁免對疫苗的保護。」

取自戴琪推特。

戴琪說，美國已經確保人民能獲得疫苗，因此美國政府將響應與民間部門和所有夥伴的合作，擴大疫苗生產和分配，包括增加疫苗原物料。

譚德塞對美國表態放棄疫苗專利給予高度讚揚，形容這是「對抗 COVID-19 疫情值得紀念的一刻」。

另一方面，美國藥品研究與製造商協會 (PhRMA) 大為反彈，該組織執行長 Stephen J. Ubi 表示，拜登政府的決定將進一步傷害已經充滿壓力的供應鏈，助長仿冒疫苗。PhRMA 成員包括輝瑞、嬌生、阿斯特捷利康等。

此消息引爆 Moderna(MRNA-US)、BioNTech(BNTX-US) 等疫苗製造商股價挫跌，Moderna 收盤重挫逾 6%，BioNTech 跌 3.5%，嬌生 (JNJ-US) 小跌 0.4%，Pfizer(PFE-US) 黑翻紅小漲。阿斯特捷利康美國 ADR(AZN-US) 未受影響。

跌勢並蔓延到亞洲盤，康希諾生物 (6185-HK) 跌 20%，復星醫藥 (2196-HK) 跌 16%。

由於富國得以累積大量疫苗、先一步推動大規模疫苗接種已讓疫情降溫，並點燃經濟重啟的希望，相較之下，一些開發中國家最近疫情愈來愈嚴重，對於全球疫苗分配極度不均的批評聲浪也愈來愈大。

印度、南非等開發中國家呼籲 WTO 成員國暫時豁免疫苗專利已有一段時間，但未獲得太多正面回應。

戴琪表示，美國將積極參與 WTO 協商，但因為疫情本身複雜度高，且 WTO 採取共識決，而成員國要達成共識需要時間，並非簡單的任務。這也意味著即使美國表態支持專利豁免，實現目標需要一段時間。