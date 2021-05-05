〈是方展望〉IDC+雲端需求強 上修全年展望拚逐季成長

是方 (6561-TW) 總經理劉耀元今 (5) 日表示，雖然語音通話營收持續下降，但 IDC、雲端需求持強，有望彌補語音營收下滑的缺口，加上擴大東南亞市場布局，預期全年獲利表現將超越原先設定的目標，且可逐季成長，法人看好，是方全年營收年增有望超過 6-8%，獲利年增 10% 以上。

是方看準台商陸續將生產基地轉移至東南亞，目前已與東協 10 國簽約，包括菲律賓、柬埔寨、泰國、越南等，其中有 6 個國家開始下單，預期其他合作案下半年將陸續顯現。

是方除與東南亞指標電信公司合作協議外，劉耀元指出，美中貿易戰後，中國是世界製造中心的地位已不在，且香港政治紛擾不斷，相關廠商陸續轉移製造基地，看好海外市場頻寬需求，是方已規劃擴大海纜國際骨幹服務，預計今年國際骨幹網路頻寬，將從去年的 340G 提高至 600G。

是方第 1 季營收比重中，數據網路服務占 46.3%、IDC 機房占 30.5%、雲端服務占 14.3%、語音通信服務比重持續下降至 8.9%。劉耀元指出，雖然語音營收持續受到網路通信服務影響，不過 IDC 與雲端需求強勁，成為營收成長主要動能，其中，今年雲端服務營收比重將攀升至 15%。

劉耀元表示，目前海外客戶營收占比約 4 成，除既有海外客戶對雲端需求強勁外，預期東南亞市場明、後年營收貢獻會逐步放大，加上新 IDC 機房落成，估 2023 年國內、國外客戶營收占比將出現黃金交叉。

劉耀元指出，護國神山台積電經營代工領域，在全球有舉足輕重地位，是方應學習台積電精神成為「網路界台積電」，為客戶串接海纜網路服務，打造成國際型企業。