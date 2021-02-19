是方去年Q4、全年雙率雙升 獲利同創高 EPS 8.67元

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方 (6561-TW) 受惠雲端應用服務與 IDC 機房需求動能強勁，去年第 4 季與全年雙率雙升，獲利同步續創新高，去年全年純益 6.08 億元，年增 12.03%，每股純益 8.67 元。董事會也決議擬配發 8.8 元現金股利，以今日收盤價 300 元計算，殖利率約 2.93%。

是方第 4 季營收 6.62 億元，季增 1.22%、年增 6.86%；毛利率 43.66%，季增 0.91 個百分點、年增 0.61 個百分點；營利率 31.57%，季增 2.32 個百分點、年增 1.16 個百分點；稅後純益 1.63 億元，季增 7.95%、年增 14.79%，每股純益 2.31 元。

是方去年營收 25.65 億元，年增 6.86%；毛利率 43.73%，年增 1.72 個百分點；營利率 30.31%，年增 2.09 個百分點；稅後純益 6.08 億元，年增 12.03%，每股純益 8.67 元。

從產品線來看，去年雲端營收年增 29.83%、IDC 機房服務營收年增 10.05%，是方看好，雲端應用服務營收比重已攀升至 3 成，將持續增加，估業務穩定發展下，今年營收有望維持年增 6-8%、獲利 10% 以上年增幅。

是方董事長今日決議去年盈餘分配案，每股擬配發 8.8 元現金股利，包括現金股利 7.8 元、資本公積現金 1 元，配息率達 101%，以今日收盤價 300 元計算，殖利率約 2.93%。