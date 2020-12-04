〈是方展望〉最快明年Q1定案第4座IDC機房 資本支出衝破10億元

是方 (6561-TW) 董事長吳彥宏今 (4) 日表示，目前公司有三座大型 IDC 機房，且使用率逼近滿載，隨著雲端需求持續擴大，機房已供不應求，預計第 4 座機房最快明年第 1 季定案，初估將投資金額達 10 幾億元，將成為公司近年最大投資案。

是方目前在內湖共用 3 棟大型 IDC 機房，並在桃園、新竹及高雄有小型機房，總經理劉耀元表示指出，全球前 5 大網路雲端資安大廠 Amazon、Microsoft、Google、IBM 及 Alibaba 均為是方客戶，加上其他國內外企業對雲端需求強勁，機房使用率幾乎供不應求，目前規劃明年建置第 4 座大型機房。

劉耀元指出，第 4 座大型機房預計座落在北部地區，規模將比內湖小，初估投資金額約 10 幾億元，最快明年第 1 季定案，是方過去資本支出約 1.5 億元左右，明年資本支出將衝破 10 億元。

是方除擴大機房外，海外市場日本、香港、新加坡等也同步擴增頻寬，吳彥宏說，過去中國是世界製造中心，不過美中貿易戰開打、新冠疫情推動下，供應鏈重組，台廠也轉移至東南亞，是方也跟隨市場腳步，與東南亞多個國家合作，搶攻當地雲服務商機。

劉耀元認為，目前佈局東南亞市場還在起步階段，未來企業客戶將可與日本、香港、新加坡、泰國等東南亞國家享有雲服務，預期明年上半年整體效益才會開始顯現。

是方今日公布 11 月營收 2.21 億元，月增 0.84%、年增 9.3%；前 11 月營收 23.43 億元，年增 6.64%。