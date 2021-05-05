印度央行宣布應對疫情措施 助印度股市上漲

印度央行宣布貸款償還減免計畫，以應對國內疫情升溫對經濟的打擊，幫助印度股市周三 (5 日) 上漲。

截至當地上午 11:33，印度標普 BSE Sensex 指數上漲 0.4% 至 48452.56，NSE Nifty 50 指數同樣漲 0.4%，醫療保健類股上漲 2%，漲幅領先各個類股。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 周三表示，將為一些小型企業提供貸款減免，為期最多可達到兩年，以幫助它們度過疫情大流行。其他應對措施則包括，向銀行提供 5000 億盧比 (68 億美元) 的額外流動性，以貸款給疫苗生產商、醫院和醫療服務提供者。

印度避險基金 True Beacon 投資長 Nikhil Kamath 表示，從股票市場的角度來看，這沒有產生任何重大影響。但是，向緊急醫療服務提供了長期流動性，從整體上看是積極的。

印度 10 年期公債殖利率下跌 3 個基點，至 5.98%，因為 Das 宣布 5 月 20 日將進行第二批債券購買。盧比兌美元匯率，基本穩定在 73.85 兌 1 美元附近。

Das 最近幾周一直在與銀行家和影子貸款機構會面，討論經濟形勢、資產負債表可能面臨的壓力以及系統中的信貸流動。