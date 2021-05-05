大立光4月營收降至33.99億元 年減27% 5月續下滑

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 4 月營收達 33.99 億元，月減 15.26%，年減 27%，累計前 4 月營收 152.19 億元，年減 14.84%，與先前大立光預告 4 月出貨將較 3 月下滑說法相符，依照執行長林恩平法說會時的說法，大立光 5 月出貨看起來也不好，營收恐續下滑。

大立光指出，全球半導體產業供應吃緊下，手機鏡頭相關的半導體感測器及應用微處理器 (AP) 都面臨缺料問題，影響客戶拉貨，因此大立光 5 月出貨還會持續減少。

大立光今年 4 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0- 10%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10-20%。

大立光目前接案開發手機鏡頭新產品的數量，仍維持與去年同期相同水準。

證券分析師黃漢成指出，原來就估大立光 4 月營收將低於 40 億元，第二季營收表現平淡，即使業績有回升，升幅也有限，除了目前蘋果手機是出貨出貨淡季，同時此時更沒有如去年同期中國手機品牌廠高階鏡頭的拉貨挹注，造成大立光營收不振。

大立光 2021 年第一季營收為 118.2 億元，毛利率 64.74%，季增 0.3 個百分點，年減 5.19 個百分點，稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，每股純益為 39.62 元。