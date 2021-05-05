〈焦點股〉鴻海營收報喜股價強彈 帶旺鴻家軍

鴻海 (2317-TW) 打破淡季魔咒，營收衝出史上最強 4 月，來到 5004.91 億元，月增 13.4%、年增 31.4%，帶動今 (5) 日股價回神，早盤勁揚逾 4% 收復 5 日線，鴻家軍也吸引資金進駐，成為盤面上多頭指標，包括群創、廣宇、建漢等漲勢都相當強勁。

鴻海受惠高階的 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 熱銷，帶動營運表現，更傳出獨家拿下此次蘋果新發表的 iPad Pro 訂單。鴻海 4 月營收 5004.91 億元，月增 13.4%、年增 31.4%；累計前 4 月營收 1.84 兆元，年增 40.7%，雙雙寫下同期新高紀錄。

鴻海自 3 月底以來股價一路走跌，接連跌破 5 日、10 日、月線及季線，昨天一度跌至 107.5 元，創波段新低，受到營收報喜的激勵，今天股價強彈逾 4%，最高來到 113.5 元，收復 5 日線，但盤中漲勢收斂至 2% 左右。

台股今天依舊走勢震盪，半導體族群壓盤，台積電、聯發科、聯電賣壓沉重，不過，在鴻海領軍下，鴻家軍群起反攻，包括廣宇、建漢、群創、位速、GIS-KY、中揚光等盤中上漲 2-5%，匯集人氣。

此外，泛鴻海集團機殼廠鴻準 (2354-TW) 今年受惠任天堂需求強勁，第一季營收淡季不淡，隨著任天堂上調 Switch 全年銷量目標達 3000 萬台，加上 MIH 聯盟電動車事業正式啟動，今年營運可望轉骨，據悉，首季獲利已達 10 億元，較去年同期倍增。鴻準股價強勢翻紅，一度上漲逾 2%，最高來到 65.6 元，盤中漲勢逐漸收斂至 1% 以內。