大立光法說會下周登場 市場關注三大重點

大立光 (3008-TW) 將在 4 月 8 日召開法說會，除公布 2021 年首季獲利，執行長林恩平也將說明第二季營運展望，市場關注全年展望，8P、9P 鏡頭以及潛望式鏡頭客戶訂單開發進度、以及舜宇進逼蘋果訂單，對大立光的影響等三大議題，成為市場關注的重點。

證券分析師黃漢成指出，大立光法說會重點除了前述三個，產能部分目前大立光相當足夠，新產能將不是此次重點。另外，大立光今年失去中國重要客戶訂單後，黃漢成說，市場將關心大立在新客戶開發以及三星手機鏡頭採購數量是否增加。

大立光今年 2 月營收 32.13 億元，月減 30.27%，年減 12.44%；累計今年前 2 月營收 78.18 億元，較去年同期成長 0.61%。

大立光即將在 4 月 5 日公布 3 月營收，黃漢成認為，有機會回升到 40 億元水準，不過縱使回升，今年首季營收約僅 118 億元，較 2020 年同期的 132.15 億元仍衰退 1 成。

黃漢成認為，今年首季應為大立光全年業績的谷底，第二季業績縱使回升，升幅也不會太大，主要是大立光去年上半年有中國大型手機廠拉貨，墊高比較基期，但今年則少了此因素。

大立光 2020 年稅後純益為 245.34 億元，年減 13.19%，每股純益 182.9 元，去年盈餘每股擬配現金股息 91.5 元，創大立光股利配發及盈餘配發率新高。