〈瑞昱法說〉營運審慎正向 產能受限今年沒有旺季變化

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日召開法說會，副總黃依瑋指出，第二季、下半年市場需求依舊強勁，對營運展望審慎正向，不過，由於整體半導體供應鏈吃緊，產能相對受限，預期今年不會有明顯的旺季變化。

瑞昱 4 月營收 78.12 億元，月減 3.02%，年增 41.18%，創下歷史第三高，但相較過往 4 月均優於首季單月水準，今年並未如外界預期改寫新高，黃依瑋坦言，主要是生產趕不上訂單。

展望後市，黃依瑋認為，市場需求依舊強勁，但在供應吃緊下，每家產能取得受限，公司會將產能利用極大化，調降低毛利產品比重，帶動產品組合優化，改善毛利率，他也證實，漲價確實正在發生，不過，對毛利率貢獻有限。

細分五大產品線，黃依瑋看好乙太網、交換器、WiFi、藍芽需求，至於電視則維持先前看法，加上近期驅動晶片、面板產能面臨挑戰，預期今年整體電視市場表現平平，瑞昱的電視業績也持平去年。

瑞昱乙太網則受惠 PC、監控 IP CAM 等高端應用，訂單顯著增加，且因產能吃緊，產品組合傾向高毛利的 2.5G，為營運成果加分，交換器則隨著 2.5G 乙太網成熟，對 2.5G 的交換器需求也上升，有助整體產品線持續成長。

WiFi 則受惠各應用帶動，包括 PC、路由器、IOT、TV 等，預期今年 WiFI 6 的滲透率將達 30%，不過，由於供應吃緊，坦言部分客戶會選擇使用 WiFi 5 或以下的產品，導致新技術導入遞延。

藍芽方面，包括低功耗 BLE、TWS 等，均看好相當強勁的需求，涵蓋穿戴裝置、遙控器等應用，且瑞昱也是市場少數能夠在藍芽領域提供完整的解決方案，看好相關業績持續成長。