台積電營收、大立光法說、3月進出口統計 本周大事預告

台積電將在本周五公布 3 月營收，第一季營收估續創歷史新高，股王大立光周四召開法說會，市場關注財報、展望、手機市況、缺料等四大重點，財政部統計處也將公布 3 月進出口統計，單月出貨值可望回彈至 300 億元，寫下連九紅，以下是本周大事預告：

台積電 3 月營收站穩千億元 Q1 營收可望達標續刷新高

晶圓代工龍頭台積電受惠 5G 手機晶片、高效運算以及車用需求增加，先進、成熟製程產能同步滿載，市場預期，3 月營收將站穩千億元之上，有機會再超過 1 月的次高紀錄，整季營收也優於去年第四季水準，續創歷史新高。

大立光今年首次法說 外界關注四焦點

股王大立光自去年下半年起，受華為退出手機市場影響，營收表現旺季不旺，第一季也因傳統淡季，出貨相對受限，此次法說會預計在周四 (8 日) 召開，將由執行長林恩平親自主持，外界也關注財報、展望、手機市況以及缺料影響。

尤其手機市場現正面臨市占轉移，各家業者為爭取市占，均積極下單，導致缺料情況頻傳，市場也關心，半導體缺料是否影響新機出貨時程，以及缺料情況何時緩解等看法。

3 月出口統計可望寫下連九紅 重返 300 億元大關

財政部統計處將在周五 (9 日) 公布 3 月進出口統計，受惠半導體、資通訊商品出貨續旺，以及工作天數增加，3 月出口值可望回溫至 300 億元，年增 15-20%，寫下連九紅，出口表現可說是「春暖花開」。

新台幣升值力道趨緩 央行 3 月外匯存底受矚

央行周二 (6 日) 將公布 3 月外匯存底金額，由於 2 月市場供需較平衡，外匯存底僅月增 18.45 億美元，相較前幾個月動輒增加百億美元，顯得相對平靜，而 3 月起，新台幣也由升轉貶，央行外匯存底金額也受矚。