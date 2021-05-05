半導體壓盤 台股翻黑急殺跌90點收16843點 萬七得而復失

台股昨天歷經爆量急殺的震撼教育後，今 (5) 日盤中一度站回萬七，金融、鋼鐵、塑化及航運股挺身而出，但半導體族群仍持續壓盤，尾盤賣壓更大舉出籠，指數翻黑下殺 90.34 點，終場收 16843.44 點，成交值 4551.29 億元。

半導體族群持續走弱，台積電早盤一度翻紅，隨即陷入震盪整理，終場下跌 1%，收全場最低 585 元；聯發科跌勢擴大至 7%，終場收 1005 元，摜破月線支撐；聯電、日月光投控同步重摔 4-5%。

鴻海打破淡季魔咒，營收衝出史上最強 4 月，達 5004.91 億元，月增 13.4%、年增 31.4%，帶動鴻海股價回神，早盤強彈逾 4%，終場漲幅收斂至 1.3%，收 110 元，5 日線得而復失；金控雙雄今日扮演撐盤要角，連袂漲逾 3%；台塑四寶全面走高，其中以台塑化漲近 3% 最為強勢，南亞、台化也漲逾 1%。

昨天的重災區鋼鐵、航運族群，今天明顯止跌回升，中鋼一度攻上漲停板 39.85 元，成交量高達 xx 萬張，中鴻、聚亨同步亮燈漲停，高興昌、春源、中鋼構、千興、威致等也都表現不俗。航海王今天再度揚帆，陽明大漲逾 8% 收 87 元，台航則亮燈漲停，長榮、萬海、四維航、慧洋 - KY 等均表現亮眼。

全球銅料需求強勁，庫存持續下探，銅價今天重返每噸 1 萬美元關卡，激勵銅片供應商第一銅股價直奔漲停，電器電纜股華新、大亞、華榮、大山、榮星等同步亮燈漲停，買氣暢旺。

IC 設計族群也成為今日殺盤重心，晶豪科、敦泰、智原、金麗科被打入跌停，聯詠、力旺、義隆、偉詮電、創意等賣壓都相當沉重。此外，矽晶圓廠環球晶第 1 季獲利表現不如預期，稅後純益 26.9 億元，季減 21.76%、年減 6.6%，EPS 6.18 元，下探 13 季低點，今日股價亮燈跌停，以 769 元作收。