〈陸港盤後〉升息論、陸資休 恒指收黑

美國財長葉倫意外表態支持升息的「鷹派」言論引發美國科技股遭到拋售，即便事後白宮與葉倫立刻澄清升息言論，但利空的影響仍導致週三 (5 日) 港股開低，科技類股成為重災區，一度拖累恒指下挫逾 200 點，但在能源與銀行類股的拉升下，恒指成功由黑翻紅。

午盤後，科技類股賣壓不減，加上中國仍在假期中，在缺乏南下資金買盤推升之下，恒指再度轉弱回到平盤下方遊走。

盤面上，科技類股賣壓沈重，受到美國商務部長指出美國將將晶片自製比率提高至 30%，華虹半導體 (1347-HK) 重挫 7.4%、其它方面比亞迪電子 (285-HK) 大跌 3.8%、百度 (9888-HK) 大跌 3.6%、阿里巴巴 (9988-HK) 下滑 2.1%。

礦產類股逆勢抗跌，江西銅業 (358-HK) 上漲 2.7%、五礦資源 (1208-HK) 上漲 2.4%、中國鋁業 (2600-HK) 上漲 1.6%。

截至收盤，恒生指數下挫 0.49%，報 28417.98 點、恒生科技指數下挫 2.13%，報 8107.9 點。

法人觀點

興業證券指出，3～5 月份是今年上半年指數的底部區域，不過在大盤盤整後資金將聚焦獲利成長及估值性價比的族群，投資人可留意相關企業業績所帶來的投資機會，如新經濟龍頭，包含網科龍頭、生技和潮文化等類股，或是週期性概念，如美國復甦、通膨及中國「十四五規劃」、碳中和、智慧製造、半導體等先進製造業族群。

大中華投資策略研究學會表示，雖然葉倫很明顯表態對升息的立場，但是否升息是取決於現任聯準會主席鮑爾的態度。不過葉倫所談的內容主要是提醒市場應有升息的心理準備，市場一旦有預期就能減少未來升息所導致的股市波動。

