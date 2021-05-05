印度5G測試起跑 華為、中興設備出局

週三 (5 日) 外媒報導指出，印度宣布當地電訊商將展開半年的 5G 網路測試，取得測試許可的 5G 設備供應商包括愛立信、諾基亞及三星，至於兩家中國網路設備製造商華為及中興通訊 (763-HK) 則雙雙出局。

報導指出 Jio Platforms，Airtel，Vodafone Idea 和 MTNL 等在內的電信商均得到授權在印度進行 5G 網路測試。印度電信部表示，這些公司將與電信設備製造商和技術服務提供商愛立信，諾基亞，三星和 C-Dot 合作。此外，Jio Platforms 已獲准使用其自身的技術進行試驗。

(圖片: AFP)

而在這份聲明稿中，印度電信部沒有透露任何有關中國企業的消息，而一名消息人士證實，中國網路設備製造商華為和中興均不在獲得批准的之行列。

外媒之前曾引述印度政府官員指，印度基於國家安全考量，將禁止印度電信商使用華為製造的網路通訊設備。

去年印度第二大電信運營商 Airtel 曾表示，它願意與全球企業合作以取得電信設備件。其創辦人 Sunil Mittal 則稱，在過去的 10 年～12 年中，華為在通訊相關產品上的表現變得非常出色，而可以肯定地說，根據 Airtel 所經歷過的過程能證明，至少華為在 3G、4G 方面的產品無疑比愛立信和諾基亞更加優越。

不過，去年印度和中國之間的地緣政治緊張局勢升級，彼此的邊境爆發激烈的衝突，導致去年印度修改一項規定，使中國企業難以對印度企業投資。之後，印度更禁止 200 多個與網路安全有關的 App，其中包含 TikTok，UC Browser 和 PUBG Mobile。

印度在採取禁止中國電信設備進入印度電信市場前，美國，英國和澳洲同樣做出類似決定，所有這些決定都顯示對華為和中興，及對中國政府的擔憂。

