華爾街長期多頭：市場過熱 恐面臨崩盤危機

在近期以來，比特幣狂漲，更突破 4 萬美元關卡，美國股市也持續飆升。但是，華爾街多頭、亞德尼研究公司 (Yardeni Research) 總裁 Edward Yardeni 擔憂，市場很可能正面臨崩盤的危機。

Yardeni 表示，那斯達克指數在上週收於創紀錄的高點 13,201.97，比特幣也急速增長，就是極端泡沫的例證。在今年的前 5 個交易日中，比特幣上漲了 36%，並且在過去六個月中上漲了 300% 以上。「這肯定是過熱、投機過度的象徵。」Yardeni 說道。

Yardeni 也以網路泡沫時期為例，表示在 1998 年末至 2000 年初，那斯達克指數上漲了 200% 以上，而現如今，則是增長了近 100%，所以我們很可能正走在相同的軌道上。

儘管如此，Yardeni 仍對於新冠肺炎冠疫苗帶來的經濟復甦，以及財政和貨幣政策前景表達樂觀看法。他指出，在今年上半年，藍潮很可能會持續帶動上漲，因市場預期將獲得更多的政府支持，量化寬鬆政策使美聯準會得以應對大量政府支出，且利率仍然很低。

此外，新冠肺炎疫苗的廣泛分發，將有助於使今年最後 6 個月的經濟正常化，不過，Yardeni 謹慎認為，大量刺激和需求，將會導致通貨膨脹風險，他在下半年將持續關注消費者價格上漲的情況，認為通膨對高估值資產不利。

Yardeni 也預期，美聯準會還可能面臨美國 10 年期公債收益率維持在 1% 附近的挑戰。「我們確實看到債券殖利率上升的壓力。我認為聯準會將在某個時候宣布，既然經濟狀況良好，也許債券殖利率應該更高。」Yardeni 說道。