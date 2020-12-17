〈房產〉北市一線豪宅重洗牌 建商華固、潤泰及元利撐起半邊天

市調機構統計統計，近 10 年以來，台北市成交價達每坪 200 萬元以上的一線豪宅區塊共有 10 處，其中以大安區 3 處最多，信義區與松山區各有 2 處，而中山、中正與士林區各有一處；住展研發長何世昌表示，大安區仍是北市豪宅區塊之王，富豪買房認同度最高，地位難以撼動。

近年北市豪宅市場明顯顛覆過去慣性，有錢人對豪宅地段迷思成份逐漸降低，建商品牌與建築規劃更能獲得青睞，使得元利、華固 (2548-TW) 與潤泰 (9945-TW) 三家建商能在一線豪宅市場搶占半邊天。

市調機構統計，近 10 年來，台北市成交價達每坪 200 萬元以上的豪宅區塊，分別是「大安大安森林公園」第一排，還有「仁愛路」與「和平東路」一帶、信義是「信義計畫區」和「忠孝東路」、松山區「市民大道」和「敦化北路」沿線、中山的「大直重劃區」、中正「博愛路」沿線、以及士林的「天母地區」。

住展統計顯示，大安區仍是頂級富豪認同度最高的行政區，因此一線豪宅區塊最多、最密集。而大安森林公園第一排豪宅案「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」32 樓戶在 2018 年創造每坪 299 萬元高價，成為全台豪宅之王。

松山區則是近 10 年的最大黑馬，「華固名鑄」、「潤泰敦峰」最高成交價來到約每坪 225 萬元，雖然價位稍遜於信義計畫區，但因敦化北路線上整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量足以跟信義計畫區分庭抗禮，爭坐老二位置。

何世昌指出，另一個疾速竄起的豪宅區塊是大直重劃區，而其躍升至一線豪宅區的關鍵是飯店豪宅案「西華富邦」。在該開發案推案之前，大直重劃區只能名列一百萬俱樂部，但大直重劃區逐漸開發成熟後，整齊舒爽的環境獲得富豪青睞，「西華富邦」最高成交價衝到將近每坪 292 萬元，在重劃區內掀起比價效應，「代官山」、「輕井澤」、「帝景水花園」等社區陸續晉級到 200 萬元俱樂部名單內。

何世昌分析，近 10 年台北市一線豪宅區有幾個重大變化，首先建商定錨造市成功並創造出新豪宅區例子變多。按房地產發展規律來說，豪宅區塊的形成往往經過長年的發展才能獲得市場共識。不過，近年來這個規律卻頻頻被打破。例如和平東路「和平大苑」、忠孝東路「聯合大於」、市民大道「潤泰敦峰」、博愛路「松濤苑」與天母地區「華固天鑄」，這 5 處原本都不是一線豪宅區的成員，而是靠單一豪宅案價格成功定錨所撐起來。

其次，富豪口味變了，路段迷思已降低。該 5 處豪宅區靠單一建案價格定錨成為一線豪宅區，顯示有錢人買豪宅的口味正在轉變，他們不再只迷信傳統一線路段；建商品牌口碑與特殊、細膩的規劃設計，反而更能讓有錢人心甘情願買單。反觀早年的豪宅區如陽明山、中山北路、安和路等區塊，已經漸漸走下神壇，跟一線豪宅區說掰掰了。另，天母地區雖然仍在一線豪宅區之列，但因天母房市已成為封閉型市場，創價能力減弱；下一個 10 年，若缺乏更有力的建商推豪宅案，天母可能也會脫離一線豪宅區名單。

第則是頂級建商勢力大換血。近 10 年北市一線豪宅十大區塊裡，有六個區塊是元利建設、華固建設、潤泰新等三家建商的推案，若說「半天下」並不為過。至於有些老牌豪宅建商，可能是品牌力減弱、或者拿不到好地塊等原因，大位逐步被取而代之。