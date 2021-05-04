頂級豪宅訴求「不缺之缺」決高下

全台豪宅買氣在房地合一稅實施後逐漸降溫，建商推案跟著趨向保守，遍數台北市百坪豪宅，多是以單層雙拼、三拼甚至四拼規劃，即使在富人雲集的信義計畫區也是如此，獨獨冠德建設大手筆推出整棟一層一戶的豪宅社區「冠德信義」，以隱密獨有的條件突顯富豪生活價值的尊榮，瞄準「什麼都不缺」超級富豪的「不缺之缺」。

遍地富貴的信義計畫區，看似奢華享受應有盡有，這群有實力在全台最貴地段置產的超級富豪們，究竟還缺什麼？

「均質、單純、私密、稀有、專屬、唯一，這些是頂級富豪重視的生活價值，也是一層一戶規劃才能衍生的價值。」冠德建設業務部協理仇達功指出。簡單 12 個字，道盡「冠德信義」個案的精隨，背後卻是長期對金字塔最頂尖客層的深刻洞察，以及建商冠德建設打造信義計畫區封關代表作的誠意和決心。

信義區最後一塊純住宅 《冠德遠見》封關代表作、珍稀度再升級

身為全台最早布局信義計畫區的建商，冠德建設在信義計畫區已先後推出「冠德花園廣場」、「冠德領袖」和「冠德遠見」三個個案，隨著區內純住宅土地見底，不僅是信義計畫區僅存稀有的純住宅街廓，更正對松德公園和興雅國中校園，擁有 200 米的永久寬廣棟距和綠地景觀，在高樓林立的信義計畫區更顯珍貴。

冠德建設仇達功協理回憶三塊土地取得時，內部針對產品的規劃設計做了不少討論，「當時我們想的是，如何在這麼一個無可取代的絕佳地點上融入未來的生活價值，創造出高端客層真正需要的住宅，而不是他們現在就已經唾手可得的產品。」

(圖: 鉅亨網拍攝)

六大價值 滿足超級富豪的「不缺之缺」

與環境結合的綠地視野，以及大棟距帶來的可開窗、通風採光佳的生活價值，是高密度都會區、摩天大樓櫛比鱗次的信義計畫區的「不缺之缺」；而在主流豪宅動輒數十戶甚至上百戶規劃下，即使砸重金購入，也買不到整棟一層一戶規劃所能創造的均質、單純、私密、稀有、專屬、唯一等價值，也就是信義計畫區豪宅市場中的不缺之缺。

「冠德信義」在三棟建築各 152 坪、168 坪及 207 坪，每棟僅 11 戶與 15 戶，確保了出入住戶的單純、均質，每一層都是不同視野，絕無僅有、沒有複製的稀有和唯一，而在永久棟距可以放心開窗，和一層一戶、沒有對門鄰居的高度私密性之上，冠德建設更加碼提升了「專屬」的私密性，所有公設空間從泳池、蒸氣室、健身房、到交誼廳、宴會廳室內外空間都是預約包場專屬使用，用獨享的尊榮感，讓公設空間化身為居家生活價值延伸的專屬空間。

先天的立地條件加上後天的規劃，成就「冠德信義」的完整性，滿足超級富豪「不缺之缺」的最後一塊拼圖，自公開以來吸引不少尋找具特殊性名宅的企業主、隱性富豪詢問進駐，也為冠德建設在信義計畫區的耕耘佈局創造了最具指標意義的豪宅作品。