〈能源盤後〉市場擱置印度疫情 聚焦全球需求前景 推升油價

週一 (3 日) 交易，原油期貨價格收高，即是全球第三大石油消費國印度仍持續受新冠疫情重創，單日確診人數屢創新高，但因全球需求前景透露更明亮的跡象，提振市場信心。

Schneider Electric. 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，「最新數據持續顯示，印度對汽油和蒸餾油等精煉燃料的需求幾乎消除了自新冠衝擊以來的復甦。印度這全球第三大原油進口國的狀況將對原油市場和整個經濟產生重大影響。」

據美聯社報導，廣範圍來說，美國新冠病例和死亡人數仍是全球之冠，分別為 3240 萬人確診、577045 人死亡，但印度則排名第二，週一新增確診 368147 人、死亡人數 3417 人，讓總病例上升至 1990 萬人。上週末印度單日新增確診人數突破 40 萬人，刷新全球紀錄。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 報告提到，「這不僅危及這全球第三大石油消費國的需求復甦，但也顯然對市場參與者帶來需求風險。」

「儘管石油面臨阻力，但市場持續呈現走強跡象，且對全球需求的信心持續推高油價。這一定程度上表明 OPEC + 開始恢復部分產量的努力。」Fraser 說。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 91 美分或 1.4%，收每桶 64.49 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 80 美分或 1.2%，收每桶 67.56 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，「在某種程度上，由於全球眾多地區開始回暖，油價可能已經反映了最嚴重的疫情狀況，這將成為石油需求的助力。」他指出，美國運輸安全管理局表示，週日美國機場通關篩檢 163 萬名旅客，為去年 3 月以降最多人次。

與此同時，彭博社週一報導，伊拉克石油部長 Ihsan Abdul Jabbar 表示，OPEC + 持續努力讓價格保持在「正常均值，且不必擔心油價下跌。」

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「該評論意味著 OPEC + 對能源需求前景仍具信心，儘管印度新冠病例激增。」

交易者也密切關注伊朗，因伊朗和美國似乎很快就能達成核協，美國可能將解除對其的制裁，且伊朗已經增加原油產量和出口量，「尤其是對中國的出口，因為中國本來就不太在意美國對伊朗的制裁。」Weinberg 寫道。

伊朗官媒稱已與美國達成終止經濟制裁協議，並稱實質性談判即將到來，但週日遭美國白宮官員否認。

「如果伊朗石油出口量返回市場 (該國副總統估計 250 萬桶 / 日)，則將對石油價格構成壓力。」Weinberg 說。

但就目前而言，不受 OPEC + 產量協議約束的伊朗「至少短期內還沒有繞開美國制裁的明確跡象。」Fraser 說。

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