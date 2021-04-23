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加密貨幣多頭：加密貨幣創新高的漲勢 表明人們對Fed缺乏信心

加密貨幣多頭：加密貨幣創新高的漲勢 表明人們對Fed缺乏信心(圖片：AFP)
加密貨幣多頭：加密貨幣創新高的漲勢 表明人們對Fed缺乏信心(圖片：AFP)

隨著加密貨幣在近期以來成為熱門話題，長期加密貨幣多頭 Michael Novogratz 在週四 (22 日) 表示，加密貨幣的飆升，是對美聯準會 (Fed) 等大型金融機構的公投成績，顯現出人們對 Fed 缺乏信心。

加密貨幣投行 Galaxy Digital 創辦人 Novogratz 認為，Fed 要讓「經濟著陸」，同時避免大規模通貨膨脹上升和債務違約問題的機會十分渺茫。

Novogratz 表示：「加密貨幣市場顯示，Fed 無法讓經濟著陸的可能性在增加。我認為，比特幣的走勢其實就是中央銀行和財政部們表現的成績單。」

他也建議投資者購買比特幣以太幣，然後做足功課。不過，他不偏好加密貨幣採礦類股票，因為它只是「延遲的比特幣」。

在先前，Michael Novogratz 曾預測，比特幣將在 2021 年內將翻漲至 10 萬美元，理由在於愈來愈多企業接受消費者使用比特幣付款。

Novogratz 受訪時表示：「應該會看到美國企業群起跟隨」。許多企業都把比特幣當成手頭資金，佛州邁阿密也考慮把比特幣列入資產負債表項目中，這類企業出現「數量不必多，釋出的訊息才是關鍵。我們應該會看到企業一一跟進。」

Novogratz 也預測其他公司應該會考慮將手頭的剩餘資金轉換成比特幣，好為萬一發生的通膨或美元走貶作好準備。

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