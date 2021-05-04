保險法三讀通過 壽險可投資公司債、公建資金將放大

金管會今 (4) 日表示，立法院會三讀通過修正保險法部分條文，將可創造六大效益，其中，放寬保險業資金投資國內單一上市櫃公司發行公司債的額度，並提高保險業參與投資公建意願。

今天三讀通過的修正條文，將放寬保險業資金投資國內單一上市櫃公司發行公司債的額度，從公司債發行公司「實收資本額」的 10%，改為「業主權益」的 10%，另增列保險業得投資符合條件的免保證商業本票。

據金管會保險局統計，我國保險業投資公建和社福事業，截至 2020 年底，投入金額已逾 4000 億元、達 4168 億元，年增 509 億元。未來因為此法通過後，保險業可投資空間將放大。

此外，此次修法還明定保險業派任投資於公共及社會福利事業的董事、監察人席次，不得超過被投資事業全體董事、監察人席次的 2/3，並規範保險業派任被投資公司董事席次達半數者，該被投資公司應設置至少 1 席具獨立性的董事。

金管會表示，修法通過後將可創造六大效益，分別為：

一、 提高保險公司投資國內公司債額度及意願。

二、 提高保險業參與國家公共建設意願，並強化對被投資對象的投資管理機制。

三、 有助於引導提高保險業資金協助國家基礎建設，並可增加保險業對六大核心戰略產業及其他企業之投資，扶植產業發展。

四、 健全保險業財務結構並強化承受風險能力。

五、 強化本會對保險業負責人的管理，並保障人民工作權及救濟權益。

六、 強化金管會對保險業分支機構的管理，並利業者遵循。

金管會表示，整體來說，保險業目前已有投資多家具有自償性的公共建設案例，如：汙水下水道、太陽能電廠，本次修法後，將有助於引導保險業資金協助國家基礎建設，提高保險業參與國家公共建設的意願，並強化對被投資對象的投資管理機制。