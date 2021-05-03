4家壽險美元保單利息再漲 1家萬能壽險逆勢降息

美元保單利率節節攀升，讓首季買氣大爆發，而各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，十大壽險中有 4 家在今 (3) 日再宣布調漲，合計有 15 張保單再升息，也讓美元保單利率普遍拉高到 2.9-3.25% 水準；不過值得留意的是，有一家壽險公司的萬能壽險逆勢降息。

10 大壽險中，富邦、元大、台灣人壽、三商美邦人壽等 4 家，5 月均再調升美元保單利率；而三商美邦人壽還調降部分萬能壽險利率；其餘國壽、中壽、新壽、全球人壽、南山人壽、遠雄人壽等 6 家，利率皆維持不變。

富邦人壽 5 月調升 6 張美元保單現售商品 5-10bps，調升後美元宣告利率最高為 3.1%。

元大人壽共調升 3 張現售美元利變商品的宣告利率，調升幅度 5-10bps，調整後此 3 檔商品利率介於 2.90-3.2%

台灣人壽則調整 5 張現售的美元保障型商品，最大升幅 10bps，調整後最高宣告利率為 3.25%。美元儲蓄型商品則未調整，最高宣告利率仍為 2.7%。

三商美邦調升一張現售美元利變商品，調幅為 10bps，調整後宣告利率到 3.05%；但調降部分萬能壽險，降幅為 10bps，調整後宣告利率降到只剩 1.7%。

壽險業者表示，觀察自去年底以來，美元債券市場利率持續走升，讓各家業者紛紛調升美元保單利率，目前美元保單利率都遠優於新台幣保單，也創造出首季很好的買氣，近期資本市場表現佳，殖利率還在彈升，美元保單宣告利率有機會往上，加上新台幣兌美元匯率頻頻見到「27」字頭，有助繼續拉高美元保單買氣。