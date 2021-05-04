國銀柬埔寨64家支行、28家金融業採居家辦公「抗疫」

國內外疫情大舉升溫，其中柬埔寨短短兩個月確診件數增近 10 倍，金管會今 (4) 日表示，國銀目前在柬埔寨共有 46 家分支行、1 家上海商銀辦事處，目前按照當地管制措施，實施全體或部分員工居家辦公。至於國內金融業防疫是否升級，金管會表示，目前銀行、保險、證券三業仍有 28 家機構進行部份居家辦公、有 16 家採異地辦公機制因應，防止疫情影響營運。

據金管會統計，近 3 年國銀柬埔寨分支行，獲利分別是 2018 年折合新台幣 20.6 億元、2019 年 27.3 億元、去年 35.9 億元，由於國銀在柬埔寨發展愈來愈吃重，因此疫情一升溫就備受關切，目前國銀在柬埔寨設有分行的有第一銀行、合庫銀行、兆豐銀行、玉山銀行、國泰世華銀行，共計 46 家分支行，加 1 間上海商銀辦事處，當地分行皆遵照柬埔寨管制措施採取全體或部分人員居家辦公。

除了傳出染疫的印度分行、以及柬埔寨據點，目前國銀在海外分支機構的營運都正常，且採取全體或部分員工居家辦公、異地辦公。

至於國內近日因為華航、諾富特群聚風暴持續擴大，各界人心惶惶，金管會表示，國銀要依疫情發展訂定災害緊急應變措施，並成立指揮中心監測各種可能，規畫妥適應變措施，並因應疫情即時調整辦公及人員調度。

據金管會統計，目前有 6 家國銀總行部份單位採異地辦公，外銀亦有 4 家；另外有 5 家國銀總行與 10 家外銀或陸銀都採居家辦公。其中有部份國銀可能重複同時有採居家辦公及異地辦公。

保險業部分，保險局已要求保險業者要成立應變小組及防疫 LINE 群組，即時掌握疫情變化，並要求了解員工健康，有無接觸新冠疫情患者、有無踏足或有無同住者及返國者相關資訊，隨時向保險局申報；也建議取消非急迫性會議或改採線上辦理。保險局表示，目前各保險業者的異地辦公都已結束，不過尚有 3 家壽險與 1 家產險有居家辦公。

證券業部分，截至 4 月底止，有 9 家券商居家辦公、6 家異地辦公中，券商業者與公會都已建立通報機制。

此外，隨著 5、6 月進入股東會旺季，證期局表示，鼓勵股東用電子投票行使表決權，親自出席則要全程戴口罩。至於是否限制人數，將看防疫中心公眾集會指引，採滾動式檢討因應。