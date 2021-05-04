五月就該賣股走人？ 分析師似乎不這麼看

「五月賣股走人」，這是華爾街最著名的格言之一，但今年似乎並未獲得太多關注。

市場專業人士承認，歷史經驗顯示，市場表現最強勁的 6 個月是 11 月至 4 月，但他們也說，這不見得是影響任何一年決策的重要因素。

瑞士信貸首席美國股市策略師 Jonathan Golub 表示，「任何只尋求押韻的投資策略，都可能是糟糕的」，基於企業所表現的強勁獲利，他在上周五將標普 500 指數年底的目標價，由 4300 上調至 4600。

他表示，平均而言，5 月至 10 月之間的市場表現確實比較疲弱，但這不是逃離股市的理由。

他指出，如果每個 5 月都和去年 5 月一樣，這麼做就完全合理，但光是比較去年及今年 5 月，就可以發現巨大的反差。去年 5 月，市場才剛剛走出谷底，現在則是經濟繁榮和收入增長時期。

他強調，自己不會在 5 月賣股，也不建議其他人這麼做，現在沒有理由急著離開。

Cornerstone Macro 的首席市場技術分析師 Carter Worth 表示，一般而言，投資者如果在 5 月撤出市場，並於 10 月之前一直不進場，不會是個好主意。

但他認為，今年市場將進入一段疲弱期，主因是市場已經見頂。

Worth 研究了季節性趨勢，發現從去年 11 月 1 日到今年 4 月 30 日，道瓊指數累計上漲 27.8%，這是自 1896 年以來，漲幅第 4 高的 6 個月表現。在這樣強的半年表現後，美股通常會進入整理。

他表示，11 月至 4 月表現的前十名，道指的平均漲幅是 27.5%，而隨後 5 月到 10 月的平均漲幅為 2.9%。若是以這些年的全年表現來看，則是平均 23.7% 的升幅。

Worth 指出，從 1896 年以來的所有年份來看，11 月至 4 月道指平均回報率為 5.2%，5 月至 10 月平均回報率為 2.1%。所有年份的平均表現是 7.3%。

Worth 強調，這說明要取得較佳回報的方式，不是買半年又離場半年，而是盡可能一直待在市場裡。