經濟重啟主題持續發燙 瑞銀喊買這13檔零售股

零售股今年一直在飆漲，SPDR S＆P 零售 ETF 今年迄今漲逾 41%，因為投資者樂觀期待經濟重啟以及積累許久的需求，將會大幅提高消費者對讓服裝和配飾等支出。

瑞銀表示，該漲勢可能會再持續近半年，一些業界地位強勢者甚至能維持更長漲勢。

分析師 Jay Sole 週三研究特色服裝銷售領域，指出經濟重啟的交易可望讓此類股票價格在 9 月之前上漲 7% 至 13%。

Sole 表示，這些企業未來幾個月 EPS 將提高的預期心理有助於推漲股價，他對該產業今年 EPS 的估值較共識預期高出約 18%。

然而，好光景不會永遠持續，他認為 9 月過後這波漲勢就會開始平息，股價也將出現分歧。屆時投資者選股更重要，必須挑選「擁有強勁且疫情後成長前景遭低估的企業」，避開與此相反的企業。

他的買進首選包括﹔Nike (NKE-US)、Deckers Outdoors (DECK-US)、Canada Goose (GOOS-US)、Ralph Lauren (RL-US)、Skechers (SKX-US)、Levi Strauss & Co. (LEVI-US)、PVH (PVH-US)、American Eagle (AEO-US)，以及 Capri Holdings (CPRI-US)。

Sole 表示，這些股票不只顯現出強勁的成長前景，且「結合了 EPS 共識估值和 P/E 提高潛力最棒的上升空間。」

一旦投資者展望遭疫情摧殘的零售業，以及目前重啟經濟邁向更長期的復甦回彈後，這些公司復甦繁榮的定位最良好。

Sole 也調升 Abercrombie & Fitch (ANF-US)、Gildan Activewear (GIL-US)、Kontoor Brands (KTB-US) 以及 L Brands (LB-US) 的股票評級，自「續抱」調升至「買進」。

他認為這些股票的價格尚未反映其長期成長潛力，也沒有反映出這些公司一直遭疫情掩蓋的轉型價值。

「我們現在意識到，這 4 家公司做出的調整比以前想像中的更巨大。」