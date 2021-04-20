小摩﹔消費者廣泛樂觀健康 零售股漲勢可望持續

強勁的銷售和令人振奮的疫苗接種率已推動零售股上漲，摩根大通認為，還有更多好消息等著零售產業。

摩根大通分析師 Christopher Horvers 週一調升數檔股票目標價，提到上週的經濟數據表明消費者廣泛樂觀情緒和健康程度，不斷增長的商店客流量可看出此點。

春暖花開之際，越來越多美國人在接種新冠疫苗後放心出遊，加上最新一波刺激方案大量發鈔，帶動更多群眾到商店消費。Horvers 指出，無論是疫情時期的贏家還是重啟經濟時期的寵兒，各個地區和各種類別都明顯看到此趨勢。零售業似乎不太擔心運輸和勞力成本上升的問題，因為強勁的需求加上庫存稀少應該就能將折扣最小化。

「顯然大眾又再度消費了。」他強調好市多 (COST-US)、Target (TGT-US) 和 Ulta Beauty (ULTA-US) 受益，且零售商不擔心首輪刺激措施即將滿周年。

Horvers 維持對 Target 和 Ulta 股票「加碼」的評級，並將 Target 目標價自 210 美元調升至 230 美元。

他寫道，他仍舊長期看漲 Home Depot (HD-US) 和 AutoZone (AZO-US)，前者目標價自 285 美元調升至 330 美元，後者自 1395 美元調升至 1562 美元。

Horvers 也提到，Lowe’s (LOW-US)「能自助的程度可能比我們讚賞的程度還高」，他維持「中立」評級，但將目標價自 177 美元調升至 204 美元。

他也維持 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 「中立」評級，但將目標價自 23 美元調升至 29 美元。