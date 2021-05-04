節能家電減稅優惠延長兩年 台廠迎千億元大商機

立法院財政委員會拍板通過貨物稅條例修正草案，其中購買節能家電退稅優惠再延長 2 年，市場估，利多政策刺激下，有望推升家電購買潮，帶動家電產業迎來千億元商機。

電器工會預期，因應接下來冷氣空調銷售旺季，也將進入家電商促銷檔期，加上政府推動家電節能補助、貨物稅減免延長 2 年，有望挹注整體家電產業千億元營收，包括家電五雄聲寶 (1604-TW)、大同 (2371-TW)、東元 (1504-TW)、禾聯碩 (5283-TW)、三洋電 (1614-TW) 以及家電通路商全國電 (6281-TW)、燦坤 (2430-TW) 均可望受惠。

聲寶指出，去年受惠節能補助、振興券等活動，推升業績成長、墊高基期，雖然今年貨物節稅優惠時間延長，但下半年還需視天氣情況而定，加上家電晶片供給狀況吃緊成為營收成長變數，目標今年能延續去年成長力道，全年營收年增 1 成，重回 80 億元大關。

東元則瞄準後疫情生活商機，綠色家電銷售比重近 60%，預期搭上政府補助方案、台商回流等，預估今年全年家電業績年增逾 1 成，其中商用空調業績有望年增逾 3 成。

三洋電則看好，家電產品庫存水位維持一定水準，洗衣機、冷氣第一季銷售量持續正成長，看好全年銷售量將優於去年；全國電認為，政府祭出的優惠措施及去年夏天無颱風攪局，天氣穩定助攻下，推升大、小家電產品熱賣、墊高基期，儘管今年營運面臨挑戰，仍拚優於去年。

經濟部自 2019 年 6 月推出補助方案，消費者購買能源效率第 1、2 級電冰箱、冷暖氣機與除溼機等節能家電，每台可退稅新台幣 500-2000 元，實施辦法將在今年 6 月 14 日屆期，財委會完成初審，優惠將再延長 2 年，至 2023 年 6 月 14 日為止。