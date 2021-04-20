297萬餘台節能家電退稅近50億元 冷暖氣機占最大宗

根據財政部統計，截至今年 3 月底止，共有 297 萬餘台節能家電申請並獲准核退，退稅金額共 49.6 億元，其中又以冷暖氣機退稅金額與件數居冠，占比高達 6 成以上，其次分別為電冰箱與除濕機。

為鼓勵民眾選購節能家電，財政部修正貨物稅修正條例，並於 2019 年 6 月 15 日實施，只要購買能源效率第 1、2 級的冷暖氣機、電冰箱與除濕機，每台可申請減徵最高 2000 元貨物稅，相關辦法將在 2023 年 6 月 14 日落日。

根據北區國稅局統計，截至今年 3 月底為止，共有 297 萬 3316 台符合資格的節能家電申請退稅，其中又以冷暖氣機為最大宗，累計共核退 183 萬 5901 台、退稅額 33.7 億元，占比達 61.7%。

其次則是電冰箱，申請退稅件數共核退 75 萬 5145 台、退稅額共 12.5 億元；至於除濕機澤已核退 38 萬 2270 台、退稅額共 3.5 億元。

國稅局表示，購買能源效率第 1、2 級節能家電者，可在購買後發票或收據記載的交易次日起，6 個月內提出退稅申請，可透過財政部稅務入口網的「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」，以憑證方式進行線上申請與登錄。