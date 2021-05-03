晶片荒持續 英特爾CEO：短缺將持續多年

全球晶片荒持續，使得許多產業備受衝擊。英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 表示，晶片短缺可能還會持續幾年。

Gelsinger 在接受採訪時表示，英特爾正在針對部分產線進行調整，以提高產量並解決車用晶片短缺問題。他也表示，晶片短缺對供應鏈造成的壓力，至少需要幾個月的時間才能開始出現緩解，並且可能還需要好幾年的時間，產量才能趕上各產業對晶片不斷增長的需求。

在 2020 年，新冠肺炎疫情爆發，消費者搶購家用產品、消費性電子用品等，使得晶片需求激增。但是，由於疫情使得工廠被迫關閉等原因，晶片供不應求。需多企業都表示，晶片短缺的問題供在 2021 年仍將持續存在。

Gelsinger 表示，美國在半導體產業的主導地位，已經逐漸在減少，如今全球僅 12% 的半導體製造來自美國，相比之下，25 年前有 37% 來自美國。此外，英特爾也是唯一一家具有高階晶片製程的製造商。

晶片供應短缺的問題正在衝擊各產業，不少科技業者和汽車製造商都被迫減產，營收也因此進一步損失。

對汽車業來說，晶片短缺使該產業被迫減少產量。福特汽車 (F-US) 就曾表示，晶片短缺造成的損失將介在 10 億美元至 25 億美元之間。汽車產業研究公司 AutoForecast Solutions 估計，由於晶片短缺的問題，福特的產量損失將近 40.8 萬輛。通用汽車 (GM-US) 在先前曾表示，預計晶片短缺問題將導致該公司獲利削減多達 20 億美元。