傳Mapbox與軟銀SPAC談借殼上市 估值20億美元

路透周五（23 日）援引天空新聞（Sky News）報導，地圖服務商 Mapbox 正與軟銀集團投資的特殊目的收購公司（SPAC）洽談以借殼上市，對 Mapbox 估值達 20 億美元。

據美國銀行業消息人士透露，該 SPAC 為軟銀投資的 SVF Investment Corp 3 公司，總部位於舊金山。

根據天空新聞報導，包括 Cantor Fitzgerald LP、花旗集團、德意志銀行、摩根大通、瑞士銀行在內的投資銀行，也可能參與該筆上市交易。對此軟銀並未回應。

軟銀透過聚焦科技的願景基金（Vision Fund）投資 Mapbox，為 2017 年 Mapbox 募資 1.64 億美元的主要投資人。

Mapbox 的網站顯示，到目前為止已募集 2.26 億美元的資金，據 PitchBook 數據，該公司截至去年 4 月的估值為 12 億美元。

Mapbox 於 2010 年成立，提供雲端地圖與位置定位服務。雖然並未研發應用程式，但 Mapbox 的網站數據顯示，其地圖服務每月有超過 7 億的活躍用戶。

Mapbox 的客戶包括臉書、Snap、IBM、孤獨星球、CNN、Instacart。