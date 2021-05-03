盤前財經大事搶先讀2021年05月03日

今日操盤前瞻

日本、中國、英國股市休市

台灣、美國、歐元區 4 月製造業 PMI

不讓亞洲半導體專美於前！英特爾在擬德國蓋廠 打造歐洲新勢力

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格（Pat Gelsinger）週五（30 日）表示，為減少對亞洲半導體廠的依賴，有意在歐洲蓋工廠，但希望歐盟能提供 80 億歐元（約 97 億美元）的補助。閱讀全文...

劉德音接受美電視台訪問 再度強調晶片短缺與生產地無關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音接受美國 CBS 新聞節目《60 分鐘 (60 Minutes)》專訪，據預告內容指出，劉德音再度強調，晶片短缺與晶圓廠所在地無關，他並認為，6 月底將可趕上車用晶片客戶的最低需求，但這不代表車用晶片短缺情況，將在 2 個月後結束。閱讀全文...

元晶營運報捷 拿下美電動車大廠旗下太陽能電池大單

元晶 (6443-TW) 衝刺太陽能電池技術報捷，傳出拿下美系電動車大廠旗下太陽能事業訂單，並成為主要供應商，第一年訂單量高達 200-300MW，相當於元晶現有電池產能的三分之一，此外元晶更取得該電動車大廠旗下電動車事業相關訂單，成美系電動車大廠整合能源版圖的重要合作夥伴。閱讀全文...

〈印度疫情失控〉緯創部分廠區停工 5 日 鴻海暫維持正常

印度疫情未見和緩，更傳出首例國內科技廠 1 名台籍幹部在古爾岡 (Gurgaon) 染疫身亡，市場也關注台系 iPhone 組裝廠在當地的情況，緯創 (3231-TW) 證實，位在班加羅爾 (Bangalore) 的廠區自 5 月 1 日至 5 日配合停工 5 天；鴻海 (2317-TW) 則重申印度各廠區維持正常運作。閱讀全文...

光耦合器供不應求 光寶科、億光擴產本季到位

光寶科 (2301-TW) 與億光 (2393-TW) 受惠光耦合器產品需求暢旺，訂單至少看到第三季末，產能供不應求，除農曆年前後陸續啟動漲價外，也同時進行相關產能擴充計畫，新產能均可望在本季結束前到位。閱讀全文...

新鉅科最大股東丘鈦 將轉換私募股為流通普通股

丘鈦科技 (01478-HK) 2017 年以每股 21.88 元參與新鉅科 (3630-TW) 私募案，一躍成為最大法人股東，手中持有 5.7 萬張私募股，丘鈦近期已向金管會提出，將手中私募股轉換為公開發行的普通股，以目前的新鉅科收盤價 57.2 元來看，獲利率達 1.61 倍。閱讀全文...

GIS-KY 本季新平板動能增溫、全年看旺屏下指紋商機

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 看好今年宅經濟延續，持續帶動筆電、平板等 IT 產品需求維持高檔，也積極擴大布局高階手機超聲波屏下指紋商機，除超聲波外，也拓展光學式、電容式等屏下指紋技術，法人認為，隨著蘋果 (AAPL-US) 推出新款搭載 MiniLED 的 iPad 平板，業成第 2 季營運將逐步增溫。閱讀全文...