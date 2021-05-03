【袁志峰專欄】A股休市，港股低迷

今天推介 - 中海油 (883), 上日收市 $8.24

1) 股市前景

受中國制造業放緩及國內長假期影響，投資者選擇離場觀望，恒指上周五顯著下跌，成交持續低迷。紅杉資本減持美團 (3690) 的消息可能令股價短期受壓。展望 5 月，中國政府加強監管平台經濟及反壟斷調查將繼續困擾科技股，短期欠缺利好股市的催化劑，估計港股調整期未完，維持上落市格局。

今天推介是中海油 (883) — 股價近期低位整固，現價對應 2020 年度市盈率 12.3 倍，市賬率 0.71 倍，股息率 5.5 厘，估值吸引。公司去年淨產量按年增加 4.3%，計劃未來 3 年淨產量按年增長約 4%、8% 及 8%。今年首季度淨産量同比上升 4.7%。紐約期油每桶價格去年均價約 40 美元，今年首 4 個月約 59 美元，目前約 63 美元。全球經濟復甦對石油需求有支持，估計中海油今年盈利有明顯增長。維持買入建議，目標價 9.5 元，止損價 7.8 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開低走，單邊下行，以接近全日低位收市，收報 28724 點，跌 578 點或 2.0%，成交額按日增 5% 至 1258 億元，4 月份日均成交額 1555 億元，按月跌 21%。港股通暫停交易，4 月南向資金淨買入 433 億元。全月計，恒生指數升 1.2%。

藍籌股 5 升 49 跌 1 持平。中石油 (857) 及匯豐 (5) 分別漲逾 2% 及 1%，是升幅最大藍籌。後者公布季度業績後連升 4 日，累漲 8.3%。友邦保險 (1299) 跌逾 4%，是跌幅最大藍籌。其次是吉利汽車 (175)、美團 (3690) 及工商銀行 (1398) 跌近 4%。建設銀行 (939)、銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928)、創科實業 (669) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。全月計，藥明生物 (2269)、中信股份 (267) 及瑞聲科技 (2018) 升 10%-12%，是表現最好成份股。工商銀行 (1398)、碧桂園 (2007) 及中石化 (386) 跌 7%-9%，是表現最差成份股。

恒生科指跌 2.2%，成份股 5 升 25 跌 1 持平，大型科技股全線下跌。美團 (3690)、京東健康 (6618) 及快手 (1024) 跌逾 3%。阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌近 3%。微盟 (2013) 及萬國數據 (9698) 跌近 5%，是跌幅最大成份股。金山軟件 (3888) 跌近 4%。ASM 太平洋 (522)、中興通訊 (763) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 3%。祖龍娛樂 (9990) 漲 4%，是升幅最大成份股。全月計，恒生科指跌 1.6%。

板塊方面，汽車、啤酒及有色金屬股跑輸大市，跌幅居前。長城汽車 (2333) 及比亞迪 (1211) 跌 5%。百威亞太 (1876)、華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 跌 3%-4%。紫金礦業 (2889)、中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌 3%-6%。

周五上証指數低開低走，最多曾跌 1.4%，尾市反彈，收報 3446.86 點，跌 0.8%。深証成指跌 0.2%，科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 8700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 500 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 16 億元，4 月淨買入 526 億元。全月計，上証指數升 0.1%，深証成指升 4.8%，科創 50 指數升 5.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 4 月官方製造業 PMI 為 51.1，預期 51.7，前值 51.9。 分析認為，4 月份 PMI 指數下降，但仍保持在榮枯線以上，表明經濟繼續保持平穩恢復態勢。 中國 4 月財新製造業 PMI 為 51.9，預期 50.9，前值 50.6。(Wind)

澳門博彩監察協調局公布，4 月博彩收入 84.01 億元 (澳門元 ‧ 下同)，按年增長 10.14 倍，按月升 1.1%。今年首 4 個月，博彩收入 320.43 億元，按年增長 2.6%。(信報)

4) 個股訊息

中國平安 (2318) 公布，授權旗下平安人壽聯同代表珠海國資的華發集團，按七比三的比例受讓「新方正集團」不低於 73% 的股權，其中平安人壽將以 370.5 億至 507.5 億元作價，收購新方正集團 51.1% 至 70% 的股權，而餘下 27% 的新方正股權，則會給予選擇以股代債的北大方正債權人。(信報)

福耀玻璃 (3606) 周五收市後向市場配售 1.01 億股新股，配售價介乎每股 42.25 至 42.9 元，較周五收市價 45.15 元折讓 5% 至 6.4%，集資最多 43.3 億元。公司集資所得將用作營運資金、償還債務、研發及拓展光伏玻璃市場等。(信報)

據港交所股權披露顯示，美團 (3690) 股東紅杉資本已於 4 月 26 日分派 1872.4 萬股美團 B 股予有限合夥人。 此外，紅杉資本創始管理合夥人、美團非執行董事沈南鵬於 4 月 27 日，以每股平均價 300.3864 元，出售 47.57 萬股美團股份，套現 1.43 億元，持股量降至 7.09 %。(Wind)

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