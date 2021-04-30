主計總處概估我Q1 GDP達8.16% 創逾10年來單季新高

主計總處今 (30) 日公布第一季國民所得概估統計，經濟成長率 (GDP) 衝上 8.16%，較 2 月預測數 6.20% 上修 1.96 個百分點，創下 2010 年第 4 季以來新高，主計總處說明，主要是因國內產能擴增、積極投資態勢延續，且商品出口和投資優於預期。

外需方面，受惠於全球景氣復甦和新興科技應用需求延續，傳產貨品買氣增溫，加上國內產能擴增，第一季按美元計價商品出口年增 24.58%，其中，占比最高的電子零組件增 28.37%，資通與視聽產品增 29.67%，塑橡膠製品、機械、化學品和基本金屬製品等增幅均超過 20%。

進口方面，受出口引申需求增加，以及國際原物料價格走高影響，第一季按美元計價商品進口增 21.07%。

主計總處指出，第一季商品及服務輸出、入分別成長 19.57%、14.63%，輸出和輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻 4.53 個百分點。

內需方面，主計總處說明，第一季留在國內消費人口增加，加上景氣回升和股市創高帶來財富效果，汽車、精品和手機等高價產品買氣熱絡，推升零售業營業額增 9.08%，餐飲業也增 7.38%。

而儘管各國邊境防疫措施持續，國人在國外消費支出負成長 83.83%，拉低民間消費成長率逾 2 個百分點，不過，旅行支出同步減少，對整體 GDP 並無影響。

主計總處概估。第一季民間消費成長 2.08%，終止連續 4 季負成長，對經濟成長貢獻 1.02 個百分點。

資本形成方面，第一季新台幣計價資本設備進口增 18.33%，製造業投資財生產量增 12.09%，挹注機械設備投資，加上廠商擴廠、5G 網路布建和綠能設施加速建置，以及營業用車和飛機增購等推升投資，估資本形成實質成長 8.29%，對經濟成長貢獻 2.03 個百分點。

綜計第一季國內需求成長 4.09%，對經濟成長貢獻 3.63 個百分點。