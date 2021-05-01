一張表掌握15家金控股利 總配息1848億破紀錄 外資將抱走470億元

15 家金控股利政策全數出爐，由於去 (2020) 年獲利亮麗，15 家金控今年合計將發出 1848 億元現金股利，不但大舉高於去年的配息總額，續創歷史新高，更可望挹注台股資金活水；而外資偏愛金控股，因此可大豐收抱走約 470 億元現金入袋。

統計現金股利每股配發金額的前五大金控，獲利王富邦金 (2881-TW) 以每股配 3 元最高，國泰金 (2882-TW) 則以 2.5 元居次，緊接著是公股龍頭兆豐金 (2886-TW) 的 1.58 元、、元大金 (2885-TW) 的 1.2 元、中信金 (2891-TW) 的 1.05 元，前五大金控現金股利每股都有配到 1 元。

金控股一向是發放現金股利大戶，近年整體現金股利發放總額均在千億元以上水位，光是最大方的五大金控，合計股息就發出 1201.73 億元；若是 15 家金控全數合計，共將配息 1848 億元億元，改寫去年的 1680 億元歷史紀錄，再創新猷。

而金控發出破紀錄的股息，不但將為台股注入資金活水，再以各家金控外資持股比例計算，外資總計就可從 1848 億元中抱走約 470 億元，堪稱大豐收。

近年來，15 家金控都以配息重於配股，今年國泰金、開發金、元大金、兆豐金、新光金、永豐金等 6 家金控維持完全配息、零配股。

值得一提的是，富邦金睽違 9 年，再度祭出股票股利，且總股利高達 4 元破紀錄，每股分別配發現金股利 3 元、股票股利 1 元，以周五收盤價計算，股息殖利率 4.67%。

若以現金殖利率來看，隨著金融股日前漲了一波，截至週五收盤，只剩永豐金殖利率還有超過 5%，4% 以上的包括：富邦金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、中信金等 6 檔，都遠高於定存利率，也難怪金控股為存股族最愛的存股標的。