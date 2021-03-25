新保安心教室連11年辦公益活動 今年完成偏鄉食農藝術活動

新光保全 (9925-TW)「安心教室」堅持每年不定時前往偏鄉地區舉辦公益活動。自成立都無間斷，每年定期協助辦理具有教育、公益意義或結合文化藝術活動，並不時邀請關係企業共襄盛舉，參與關懷弱勢，期望建構祥和安心的美好社會。

新光保全指出，在資源相對缺乏的偏鄉地區，有不少孩童不如許多都市的孩子可以在食衣住行四方面都過得無憂無慮。常常面臨的是每日肚子不得溫飽及教育知識不足的窘境。



由新光保全同仁自發的年度愛心米活動，以契作認養的方式與青農合作，從插秧、割稻、收成再將米送達至偏鄉兒童及弱勢族群手中，至今已邁入第 11 年。今年 3 月，由新光保全「社福基金會」和新光人壽「慈善基金會」，一同前往宜蘭三星鄉與新光保全合作契作的棗健康有機農場，帶領博幼宜蘭中心孩子及部落長輩走入土地參與稻米種植、飯糰製作以及學習友善土地及食農相關知識。

新光保全希望透過充滿愛的在地有機好米，一次完成友善土地、支持有機農作、幫助弱勢得以溫飽的三個公益心願。

新光保全指出，此次偏鄉公益活動，果陀劇場亦協助提供弱勢孩童們藝術相關的體驗課程。因此，孩童們得以學習栽種有機稻米相關知識，也能激發他們令人驚豔的創造力、豐富的表演欲、培養說故事的潛力。

新保表示，未來，新光保全仍將堅持理念，並與更多機構團體或其他單位合作，繼續到全台灣各角落進行公益兼教育推廣，讓「安全安心」理念深植於每個人心中，讓更多需要幫助的人可以受惠。