諾富特桃機飯店主管染疫 內部恐有傳播鏈 412人撤出

台灣本土疫情升溫，今 (29) 日新增 2 例本土病例及 1 例機師確診，其中 1 例為華航機組員檢疫居住的諾富特桃機飯店主管，目前正在加護病房治療；指揮官陳時中表示，另有 3 名員工發燒送醫，截至今天，需撤離至集中檢疫所約 412 人，初步研判內部恐有傳播鏈，環境已遭汙染。

指揮中心指出，今天新增的本土案 1120 為本國籍 40 多歲男性，在諾富特桃機飯店工作，近期無出國史，平時負責檢查房間環境的清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間有佩戴口罩及手套。

案 1120 從 17 日起陸續出現咳嗽、流鼻水及呼吸喘等症狀，期間多次就醫未改善，27 日診斷出有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診。

陳時中說明，據醫療應變組副組長王必勝實地到飯店審視，清潔人員消毒工作都相當落實，這名房務主管通常是在消毒、清潔人員整理房間後，才會進房檢查，受環境感染機率不大，可能是與清潔人員接觸，有個傳播鏈，因此遭到感染。

諾富特桃機飯店已經展開淨空作業，陳時中表示，約 412 人陸續撤出至集中檢疫所，包括員工 207 人，本國籍機師 109 人、外籍機師 76 人與一般房客等，飯店需要消毒並靜置 14 天以上，之後再全面消毒。

案 1120 已經住進加護病房治療，另外還有 3 人也出現發燒症狀，其中 2 名是清潔人員，指揮中心正在對飯店清潔人員進行疫情調查。