〈能源盤後〉市場正面解讀OPEC+決議 原油收登6週高點

週三 (28 日) 交易，原油期貨價格收登 6 週高點，此前一日 OPEC + 甫決議維持逐步增產的計畫，表明即使印度新冠疫情惡化，但對需求前景仍具信心。

在 EIA 公布上週能源庫存報告後，原油價格擴大漲勢。報告顯示，上週原油庫存和汽油庫存溫和增加，以及數據顯示汽油隱含需求較一年前大幅上升。

Schneider Electric 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，「石油市場的重點仍是全球經濟的長期狀況和原油需求的復甦，而在邁向需求高峰季節之際，這些持續顯示出強化跡象。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 92 美分或 1.5%，收每桶 63.86 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 85 美分或 1.3%，收每桶 67.27 美元，為最近月契約自 4 月 20 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 91 美分或 1.4%，收每桶 66.78 美元，此為交易最活躍的黃金期貨。

根據道瓊市場數據， WTI 和 Brent 最近月期貨價格均創 3 月 17 日以來最高收盤價。

EIA 週三公布原油供應報告後，這兩項基準原油價格又更添動力。

EIA 報告顯示，在截至 4 月 23 日的過去 4 週來，車用汽油產品供應量 (可作需求指標) 年增 67.5%，達每日平均 890 萬桶。

與此同時，上週汽油供應量增加了 10 萬桶、蒸餾油庫存 (含熱燃油) 下降了 330 萬桶。

根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週美國汽油庫存持平、蒸餾油庫存下降 120 萬桶。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖近 2.07 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.7%，收每加侖 1.94 美元。

EIA 報告也顯示，上週 (4/23 止) 原油庫存增加 10 萬桶。

根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期美國原油庫存上週 下降 20 萬桶。API 週二公布上週原油庫存增加 430 萬桶。

EIA 數據也顯示，當週俄克拉荷馬州庫欣市的倉儲中心原油庫存增加了 70 萬桶。

然而，整體石油產量減少 10 萬桶至美日 1090 萬桶。Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，墨西哥灣沿岸的原油庫存「大量減少」約莫 500 萬桶，表明需求前景將開始好轉。

週二石油價格也收高，OPEC + 提早開會決議維持原定下個月起放寬產量限制的計畫。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 在市場評論中表示，「市場預期，今年夏季起全球石油需求將大復興，隨著我們越來越接近預計開始復甦的日子，價格也正再次上漲。」

OPEC 與其他機構組織已重申對今年下半年石油需求的樂觀態度，「價格也緊跟著走，因為市場已經等那漲勢等到不耐煩。」他說。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 表示，「石油市場顯然把 OPEC + 的決議當作『積極正面』，但未來 3 個月 OPEC + 增產超過 210 萬桶的風險也更有可能會導致供應過剩，因為印度、日本和土耳其這一些大型石油國目前正實施防疫封鎖限制。」

據美聯社報導，印度週三公布，新冠病毒總死亡人數達 20 萬人，單日死亡人數 3293 人。

Tyche 資本顧問公司常務董事 Tariq Zahir 表示，由於印度疫情惡化，能源需求恐將遭重創，石油價格短期內可能會縮減漲幅。

其他能源商品交易

5 月交割的天然氣期貨價格上升 1.8%，收每百萬 Btu 2.93 美元。此契約於今日收盤屆期。

6 月交割的天然氣期貨價格上升 0.6%，收每百萬 Btu 2.96 美元。

EIA 週四將公布上週美國天然氣供應報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (4/23 止) 天然氣庫存增加 90 億立方英呎。