上海商銀財管2.0一條龍服務 辦理台商資金回台市占逾10%

上海商銀 (5876-TW) 為首波核准開辦高資產財富管理的三家銀行之一，該行高資產財管傳富理財中心今 (28) 日揭牌，總經理林志宏表示，台灣高資產客戶市場龐大，上海商銀在台商的服務和兩岸三地以及東南亞地區具有相對競爭力，藉由稅務、理財到資產傳承一條龍的服務，該行辦理台商資金回台總件數市占率已超過 10%。

林志宏表示，上海商銀有百年歷史，是許多客戶的第一個 OBU 往來銀行，經過這幾十年來努力耕耘，伴隨客戶共同成長茁壯，奠定與客戶的深厚關係，特別是海外分行以企業金融為核心、優質台商為主力客群。

林志宏表示，近年國際稅務環境產生巨大變遷，多項稅務改變議題對台商更有相當的影響，上海商銀自 3 年前即開始向客戶宣導包含共同申報準則 (CRS)、經濟實質申報等相關議題，同時搭上「境外資金匯回專法」的實施，結合會計師專業諮詢，提供客戶全球資金配置的可行方案，並搭配家族傳承的設計與安排，以一條龍的服務滿足高資產客戶世代交替的金融需求。

林志宏進一步表示，上海商銀去年底獲得金管會核准開辦新台幣 1 億元以上高資產客戶服務業務以來，就全力動員積極籌辦這項新服務業務，經過近四個月的努力，終於開始運作，並將負責推展本項業務的單位取名為「傳富理財」。

上海商銀的財富管理大舉鎖定台商回流，林志宏表示，配合政府鼓勵台商資金回流的政策，協同執業會計師，多次拜訪該行北、中、南核心價值客戶，針對其資金運用及資產傳承議題提供諮詢與建議，頗獲這群高資產客戶好評，該行辦理台商資金回台的總件數市占比率超過 10%，成效斐然。

林志宏表示，邀請稅務專家直接與客戶面對面交流，是上海銀回饋高資產客戶的最好方式，「傳富理財」團隊除了準備專屬於高資產客戶的各類商品之外，更將於 5 月 13 日舉辦第三次的「與宋局長有約」稅務講座，邀請財政部臺北國稅局宋秀玲局長再次蒞臨。

上海商銀表示，「傳富理財」將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，以滿足高資產客戶的理財需求，而私人銀行流行的融資交易，上海商銀的信託業務更是於數年前即已取得許可，也可以讓高資產客戶同時適用；同時，且將加強與香港子行上海商業銀行的合作，提供更多元的國際金融理財產品。