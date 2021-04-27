搶富豪商機！首波3家國銀新財管大賽激戰

金管會去 (2020) 年底公布首批核准開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單，首波共有中國信託、兆豐銀行及上海商銀 3 家銀行入選，3 家銀行為搶富豪商機無不卯足全力。

最先起跑的中信銀，三個月服務逾 600 位高資產戶，而兆豐銀目標喊出首年資產管理規模 (AUM) 要達 150 億元，上海商銀斥資數億元打造獨棟、別墅型的傳富理財中心，3 家銀行都訴求祭出專業團隊為高資產客戶提供量身打造的專屬理財規劃的服務。

中信銀今年 1 月 25 日開辦至今，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣 1 億元以上之客戶，申請成為高資產客戶，並加速擴增多元商品與交易便利性，考量市場變化與可運用固定收益產品完整性，優先增加債信持續改善的高收益債、無信評債，具抗利率風險效果的變動利率債、浮動利率債，共逾 250 檔債券，並為高資產客戶量身訂做專屬結構型商品，提供客製化方案。

兆豐銀行是公股行庫中唯一取得財管 2.0 執照的銀行，也是提供總資產逾新臺幣 1 億元以上的高資產客戶更多金融商品與服務，首波將推出不受信評限制外國債券供客戶投資。兆豐銀行消金事業群陳副總經理昭蓉表示，兆豐銀行近年積極轉型發展財富管理業務，尤其是高資產客群的經營，從組織、人員、產品及服務進行全面的改造升級，現有 350 名理財專員中，約 1/3 具備高階財管服務資格。

上海商銀是台灣第一家開辦 OBU 服務、對台商承作授信業務，以及開辦中國金融機構通匯業務的銀行，為企業金融服務打下穩固基礎。此次因應新財管大戰，上海商銀斥資數億元在台北市精華區設立獨棟隱密、獨立性高的專屬 VVIP 中心，總經理林志宏表示，將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，以滿足高資產客戶的理財需求，而私人銀行流行的融資交易，上海商銀的信託業務更是於數年前即已取得許可，也可以讓高資產客戶同時適用。