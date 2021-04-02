〈潛力股〉致伸積極擴大新事業版圖 占比可望超越1成

致伸 (4915-TW) 除專攻電聲元件外，近年事業體擴大至車用、IOT、智慧家庭等，產品也從去年開始放量出貨，看好今年新事業營收比重有望從個位數攀升至 1 成，明年營收將有機會倍增。

致伸近年利用聲學、光學 / 視覺及人機介面等三大立基點，布局非手機市場的新事業，包括車用、IOT、智慧家庭等，其中，車用領域打入電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 供應鏈，供應汽車 ADAS(先進駕駛輔助系統) 感測相機模組，且今年將受惠該客戶高成長動能，營運也將倍數成長。

致伸表示，車用領域除美系電動車大廠為主要客戶外，近期也接獲中國車廠訂單，並小量出貨，公司也看好車用對監測、安全意識提升，推升 ADAS 需求強勁，電動卡車、貨車、物流車等都是未來布局重點。

其他產品方面，致伸看好，居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品需求持續強勁，智慧介面裝置新產品成長性高，如無線充電；車隊管理、警察執法用相機模組等智慧物聯網，以及智慧門鎖與門鈴等智慧家庭產品布局將逐步發酵，挹注下一波成長動能。

法人估，致伸今年新事業各產品線出貨量看增下，新事業營收比重有望從去年的 6%，今年增加至 1 成，2022 年營收將有機會倍增。

致伸去年第 4 季稅後純益 3.69 億元，季減 52.26%、年減 38.7%，每股純益 0.82 元；去年全年純益 19.19 億元，年減 10.1%，每股純益 4.3 元。