致伸擬配息3元創歷年次高 殖利率4.92%

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (26) 日董事會通過去年盈餘分配案，擬配發 3 元現金股利，創歷年次高，以今日收盤價 61 元估算，殖利率約 4.92%。

致伸今日召開董事會，會中通過去年度盈餘分配案，擬配發每股 3 元現金股利，將發出 13.55 億元現金。

致伸去年第 4 季營收 195.59 億元，季增 3.45%、年減 21.8%；毛利率 11.71%，季減 1.27 個百分點、年減 0.03 個百分點；營利率 4.1%，季減 0.64 個百分點、年增 0.37 個百分點；稅後純益 3.69 億元，季減 52.26%、年減 38.7%，每股純益 0.82 元。

致伸去年營收 682.41 億元，年減 15.39%；毛利率 11.89%，年增 0.2 個百分點；營利率 3.37%，年減 0.06 個百分點；稅後純益 19.19 億元，年減 10.1%，每股純益 4.3 元。

展望今年，致伸看好，居家辦公和電競裝置產品，延續去年動能；汽車電子相關感測相機模組，預期受惠美系電動車大廠拉貨動能強，業績有望倍數成長；聲學產品則持續增加高階產品比重並優化客戶組合，預期聲學產品獲利將優於去年。法人估，今年全年營收有望年增逾 10%。