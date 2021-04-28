疫苗施打+資金行情撐腰 高收益債重拾優勢

疫苗施打加上市場資金動能充沛，帶動企業獲利回溫，讓高收益債重拾收益優勢，富蘭克林華美投信認為，全球股市今年波動度明顯較去年增加，建議適度搭配全球高收益債券，降低波動風險。

觀察前幾次美國公債殖利率上升波段中，10 年期殖利率彈升約 123 到 193 基本點，美國高收益債券總報酬指數漲幅也有 7.1% 到 66.8% 不等的報酬表現。

富蘭克林華美投信建議，投資人在美國公債殖利率彈升的波段與期間中，不妨持續持有全球與美國高收益債券基金，高收益債券可望發揮低存續期與收益機會優勢，減輕利率風險。

美國 3 月 ISM 製造業指數創下 1983 年以來新高 64.7，服務業指數更達 63.7 直接改寫歷史紀錄，反映經濟活動熱絡與各行業對於經濟全面解封的樂觀期待；加上 3 月美國就業人數大增 91.6 萬超越預期，改寫去年 8 月來新高；失業率亦降至 6% 左右，雖然離疫情前高峰仍減少 800 萬就業人口，但數字可明顯看見勞動市場與經濟持續復甦中。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，預期美國 2023 年前不會升息，市場低利環境將維持一段時間，目前美國優渥的失業補貼可能延緩勞動市場復甦力道，可觀察 9 月紓困計畫到期後市場是否迎來新一波就業潮。

在疫苗施打部分，張瑞明指出，美英兩國已施打一劑的普及率高達近 40% 與 50%，其中英國單日新增確診人數快速下滑，證明疫苗確實對疫情擴散有利；而美國施打疫苗大部分為輝瑞與莫德納研發之 mRNA 疫苗，較無副作用消息傳出，有效性亦具優勢，相對其他區域領先。

在政策面部分，張瑞明說，美國新一輪的紓困案 1.9 兆與擴大基建預估近 2.3 兆美元將持續投入，個人可支配所得不減反增，高儲蓄率反映潛在的報復性消費動能提高，故也預期消費市場動能可期待，經濟與企業營收成長將有助益。