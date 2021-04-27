〈中光電法說〉Q2兩大產品線看增雙位數 訂單最遠看到Q3

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (27) 日召開法說，展望本季，中光電表示，雖然短期仍受缺料、缺櫃影響，但評估本季影像、節能兩大事業群出貨都可望季增雙位數，其中，電視 / PID 需求強勁，加上筆電有新客戶加入，訂單能見度最遠已達下季。

中光電節能產品事業群總經理林惠姿表示，宅經濟需求動能延續，預期第 2 季各產品線出貨都將成長，估整體出貨量可望季增 1 成，其中，電視、PID 出貨動能最強，今年也將陸續新增 OLED LCM 業務、MiniLED PID 等業務，估全年節能產品出貨量將年增約 2 成。

影像產品方面，總經理陳士元表示，受惠宅經濟、運動賽事帶動需求，工程機種也逐步回溫，雖然短期缺料嚴重，但預期第 2 季整體出貨量仍可望季增約 2 成，今年也將聚焦利基型產品、4K 領域 SSI 機種等，估全年影像產品整體出貨量將年增 10-20%。

中光電今年首季營收達 100.23 億元，季減 12.79%、年增 19.77%，毛利率 16.53%，季減 0.97 個百分點、年增 0.71 個百分點，營益率 0.78%，季減 1.02 個百分點、由去年負轉正，稅後純益 3.86 億元，季減 7.59%、年增 7552.28%，每股純益 0.93 元。