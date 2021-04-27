柬埔寨疫情仍嚴峻 成衣雙雄延長停工至5/5

柬埔寨疫情趨嚴，封城禁令延後一周至 5 月 5 日，成衣雙雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 今(27) 日也公告，配合當地政府延長停工，但對財務業務無影響。

柬埔寨疫情趨嚴，柬埔寨政府原訂自 4 月 15 日至 28 日實施城鎮封鎖、工廠暫停營運，不過，柬埔寨政府 26 日晚間宣布，金邊市及大金歐市區域持續封鎖直至 5 月 5 日。

儒鴻表示，柬埔寨廠區配合當地政府法令規定辦理停工，對公司財務業務無重大影響，據了解，儒鴻柬埔寨廠區配合當地政府法令規定辦理停工，而儒鴻柬埔寨成衣廠月產能約 50 萬件，相較總體月產能 1200 萬件，比重不高，停工僅影響 10 萬多件，數量不大，透過生產訂單調整、靠其他廠區支援能夠因應。

聚陽也指出，柬埔寨廠比重不高，內部估算停工對 4 月營收的影響僅低個位數百分點，訂單順延到 5 月出貨，整體營運沒有影響，4 月仍將有極大的年增表現，對公司全年訂單及產能、財務業務並無重大影響，將密切觀察疫情後續發展情形，以員工健康為第一優先。

不過，牛仔褲大廠如興的柬埔寨廠區是主要生產基地，公司指出，會增加停工期間所造成短期產能需求，將由柬埔寨外產能調度因應，而對產能、財務業務之影響須待調度安排後確認。